Schöner wohnen im Finanzamt Das Bürohaus an der Coschützer Straße wird zur Wohnanlage für Senioren. Die ersten Mieter ziehen schon bald ein.

Die Investoren Oliver May (r.) und Volker Unzeitig von der Meißner MDU-Gruppe verfolgen den Umbau des Bürohauses an der Coschützer Straße. Im Dachgeschoss sollen bis Jahresende acht Wohnungen entstehen. © Andreas Weihs

„Das ist doch traumhaft hier, oder?“, sagt Oliver May. Der Geschäftsführer der Meißner MDU-Gruppe steht in der vierten Etage des Bürohauses an der Coschützer Straße 8-10. Viel Licht dringt durch die Fenster. Der Blick geht hinüber zum Rathaus Potschappel und zum Grün des Parks nebenan. Bis Anfang dieses Jahres waren hier Büroräume des Finanzamtes eingerichtet, ganz früher auch einmal eine Kantine. Schon zum Jahresanfang 2017 sollen in dem jetzt leeren Raum acht Wohnungen für Senioren entstanden sein – ein Teil der riesigen Anlage, die May hier mit seinem Unternehmen plant. Insgesamt neun Millionen Euro investiert er.

Nachdem die Arbeiten im Mai begonnen haben, ist mittlerweile schon vieles geschafft. „Es geht gut vorwärts“, sagt May. Die Mitarbeiter des Finanzamtes sind zwischenzeitlich vom hinteren Gebäudeteil in den vorderen gezogen. Ende Dezember endet der Mietvertrag für die Behörde. Sie zieht dann in das neue Großfinanzamt in Pirna. Ansonsten ist das riesige Bürohaus bis auf die Büros der Barmer und der Huk Coburg leer. Beide Unternehmen bleiben im Haus. Zum Jahresende soll der erste Bauabschnitt im hinteren Teil des Hauses fertig sein. Der zweite Bauabschnitt soll dann nach dem kompletten Auszug des Finanzamtes zum Jahresanfang 2017 starten und Mitte 2017 abgeschlossen sein.

Im hinteren Gebäudeteile sind die Bauarbeiter derzeit auf fünf Etagen tätig. Ein ehemaliger Konsum-Supermarkt im Erdgeschoss, der nach der Eröffnung des Hauses Ende 1994 nicht einmal ein Jahr überlebte, wurde leer geräumt. Hier entsteht eine Tagespflege, die von dem Unternehmen Advita betrieben wird. Damit Licht in den jetzt fensterlosen Raum kommt, werden zur Coschützer Straße hin zusätzliche Fenster eingebaut. Auch eine Terrasse entsteht. Ein Stockwerk darüber entsteht eine Intensivpflege für 24 Patienten – ebenfalls von Advita betrieben. Dort werden gerade die Trockenbauwände eingezogen, Elektrik und Sanitäranlagen installiert. Ähnlich ist der Baustand in den beiden Etagen darüber, auf denen jeweils zwei Demenz-WGs für zwölf Menschen geplant sind.

Am meisten zu tun ist noch im lichtdurchfluteten Dachgeschoss, wo von den dort geplanten acht Wohnungen noch wenig zu erahnen ist. Alle Wohnungen werden als Zwei-Zimmer-Wohnungen mit etwa 50 Quadratmetern Fläche gebaut. Die Bäder kommen in die Mitte des großen und hohen Raumes. Tageslicht fällt von oben in die Bäder ein. Es werden nicht die einzigen Wohnungen in dem Komplex bleiben. Im vorderen Teil des Hauses sind 41 weitere geplant. Sie werden aber erst Mitte 2017 fertig.

„Wir haben viele Nachfragen“, sagt May. „Der Bedarf an seniorengerechten Wohnungen ist groß.“ Voraussichtlich im November soll eine erste Musterwohnung fertig sein. Auch die Räume der Demenz-WGs sind dann schon vorzeigbar. „Mitte November planen wir einen Tag der offenen Tür“, sagt May. Dann soll auch feststehen, was die Wohnungen an Miete kosten. Gespräche laufen derzeit auch zu den Ladenflächen im Erdgeschoss an der Coschützer Straße. Dort könnten Arztpraxen entstehen. Aber auch ein Sanitätshaus, eine Physio- oder Ergotherapiepraxis seien denkbar, so May.

