Schöner Wohnen auf der Goldenen Höhe Im Wohngebiet können neue Eigenheime gebaut werden. Ein alter Plan ist jedoch ungültig. Das haben Behörden kritisiert.

Im Wohngebiet Goldene Höhe in Schönberg dürfen neue Einfamilienhäuser gebaut werden. Die Waldheimer Stadträte stehen dem Ansinnen des Eigentümers offen gegenüber. Zunächst müssen allerdings einige bürokratische Hürden genommen werden. © Dietmar Thomas

Die Anwohner des Wohngebietes Goldene Höhe in Schönberg könnten bereits im nächsten Jahr neue Nachbarn bekommen. Wenn alles klappt, können dann auf der grünen Wiese neue Einfamilienhäuser gebaut werden. „Zehn bis 13. Die Anzahl ist abhängig von der Grundstücksgröße. Das wird derzeit noch geplant“, sagte Christian Voigt vom Waldheimer Hochbauamt während der jüngsten Stadtratssitzung. Der Eigentümer der Fläche ist die wbl-Wohnbau GmbH & Co. KG.

Es existiert bereits ein Bebauungsplan (B-Plan) aus dem Jahr 1993. „Er ist nicht rechtskräftig, weshalb, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen“, ergänzte Bauamtsleiter Thomas Wittig. Dennoch seien die stehenden Häuser „nicht illegal“, erläuterte er.

Das ursprüngliche Planungsziel für diese Flächen bestand in der Entwicklung von Flächen zur Ansiedlung von Wohnen in Mehrfamilienhäusern sowie kleinteiliger Reihenhausbebauung. Wie wbl-Niederlassungsleiterin Haike Weiß am Dienstag auf DA-Nachfrage sagte, sei diese Art der Bebauung nicht mehr zeitgemäß: „Der Bedarf geht hin zum Eigenheimgrundstück.“

Einfamilienhäuser dürften nach aktueller Lage in diesem Bereich allerdings nicht gebaut werden. Deshalb mussten die Stadträte den 24 Jahre alten B-Plan-Beschluss als unwirksam erklären. Weshalb allerdings ein ohnehin nicht rechtskräftiger B-Plan überhaupt aufgehoben werden muss, vermag Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) nicht zu sagen: „Ich möchte da auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Wir haben diesen Schritt auf Empfehlung der Behörde vorgenommen.“

Planung noch in der Anfangsphase

Viel wichtiger sei für alle Beteiligten – das Büro für Städtebau GmbH Chemnitz, die Abteilung Kreisplanung des Landratsamts Mittelsachsen sowie die wbl –, dass gebaut werden darf. „Wir möchten ja für Waldheim etwas tun“, so Haike Weiß. Seit Jahren ist das Verfahren in der Schwebe. Es gebe auch jetzt noch einige Unklarheiten, beziehungsweise sei die Planung noch nicht so weit fortgeschritten, dass bereits konkrete Grundstücke angeboten, geschweige denn verkauft werden könnten.

Bis es so weit ist, sind noch zahlreiche Verwaltungsschritte erforderlich, sagte Hochbauamtsmitarbeiter Christian Voigt. „In der nächsten Stadtratssitzung könnte das Beteiligungsverfahren gestartet werden.“ Das heißt, „die Öffentlichkeit ist über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten“. Der B-Plan wird öffentlich ausgelegt. Außerdem werden die sogenannten Träger öffentlicher Belange um eine Stellungnahme gebeten. Das sind in der Regel verschiedene Verbände, Behörden sowie kommunale Unternehmen. Die Kosten für das B-Plan-Verfahren trage der Eigentümer, sprich die wbl, erläuterte Christian Voigt.

Die Schönberger interessieren sich für die Pläne für das Wohngebiet. Das ist bei der Einwohnerversammlung deutlich geworden. Es gab konkrete Nachfragen, „wie es hier oben weitergeht“. Michael Wittig hatte erläutert, dass „das Gebiet, was Straßen und Anschlüsse betrifft, bereits voll erschlossen ist“. Der Bebauung mit Einfamilienhäusern mache in Schönberg „aus städtebaulicher Sicht Sinn“, ergänzte Bürgermeister Steffen Ernst.

Die wbl ist ein Unternehmen der Wohlfahrt Unternehmensgruppe. Diese hat ihren Sitz in der Waldheimer Partnerstadt Landsberg am Lech.

