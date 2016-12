Schöner warten aufs Christkind

Wann kommt das Christkind denn endlich? Der Weißwasseraner Generationstreff SpinnNetz und der Kalinka-Chor wollen das Warten an diesem Freitag verkürzen.

30 Akteure bestreiten das Programm. Der Kalinka-Chor wird sich in die Herzen des Publikums tanzen und singen – mit dabei die „Nachwuchskalinkas. Bei der letzten Probe am Dienstag zogen die Kinder den Weihnachtsbaum auf einem Handwagen über die improvisierte Bühne. Was es damit auf sich hat, können Neugierige Freitagnachmittag selbst herausfinden. Das Weihnachtsspektakel im Vereinspavillon am Sorauer Platz beginnt um 15 Uhr. Einige wenige Karten sind noch zu haben. Foto: J. Rehle

