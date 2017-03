Schöner warten auf die Linie 4 Die Haltestellen zwischen Radebeul und Coswig haben neue Unterstände und Anzeigen bekommen. Es ist mehr geplant.

Neue Endhaltestelle: Weinböhlas Bürgermeister Siegfried Zenker, Coswigs Oberbürgermeister Frank Neupold und sein Radebeuler Amtskollege Bert Wendsche (von links) testen den neuen Unterstand in Weinböhla. Der wurde gestern mit einer kleinen Feier eingeweiht. Insgesamt sind 14 Haltestellen zwischen Radebeul-West und Endehaltestelle komfortabler gestaltet worden. Kosten: rund 320 000 Euro. © Arvid Müller

Die neuen Fahrgastinformationstafeln sind besonders stromsparend. Der eingebaute Akku soll bis zu drei Jahre halten.

Das alte Wartehäuschen an der Eisenbahnbrücke wurde abgerissen und durch einen mobilen Unterstand ersetzt.

Als hätte die alte Dame mit dem Rollator schon den ganzen Tag darauf gewartet: Kaum ist das rote Band am Fahrgastunterstand durchgeschnitten, macht sie es sich auf der Sitzgruppe in der Sonne gemütlich. An der Endhaltestelle in Weinböhla müssen die Fahrgäste nun nicht mehr im Regen stehen. Direkt daneben gibt es eine neue elektronische Abfahrtstafel, die auf die Minute genau anzeigt, wann die nächste Straßenbahn einfährt. Nur der Ticketautomat fehlt noch, ist laut DVB voraussichtlich im Sommer einsatzbereit.

In den vergangenen Monaten wurden 14 Haltestellen an der Linie 4 zwischen Radebeul-West und Endhaltestelle Weinböhla modernisiert. Die Kosten in Höhe von rund 320 000 Euro teilen sich Land, Landkreis und der Verkehrsverbund Oberelbe. Mit einem kleinen Budget und wenig Aufwand sei deutlich mehr Komfort geschaffen worden, sagt DVB-Projektleiter Torsten Zingel. Zwei alte Beton-Wartehäuschen wurden abgerissen, neue Sitzgruppen, vier Unterstände und Fahrradständer gebaut.

Ein neues System kommt bei den Abfahrtstafeln zum Einsatz. Die Visualisierung der Dynamischen Fahrgastinformation erfolgt nicht mit LEDs, sondern mit einer LCD-Anzeige, die trotzdem gut erkennbar ist. Der eingebaute Akku hält rund drei Jahre, eine Stromversorgung an der Haltestelle ist nicht nötig. Das macht das System preiswerter. Ihre Fahrplandaten erhalten die Tafeln per GSM-Übertragung von der DVB-Leitstelle. Von dort können sie im Störungsfall auch mit Zusatzinformationen beschriftet werden.

Auch bei den Fahrgastunterständen, die es nun zum Beispiel an der Eisenbahnbrücke und an der Gerhart-Hauptmann-Straße gibt, hat die DVB an die Zukunft gedacht und sich für die transportable Variante entschieden, die auf die Bodenplatte nur aufgeschraubt wird. Dadurch war der Bauaufwand geringer und das Häuschen kann jederzeit wieder verrückt werden, wenn eine Haltestelle zum Beispiel barrierefrei ausgebaut werden soll.

An der Gerhart-Hauptmann-Straße wird der Unterstand Ende des Jahres noch einmal verändert, wenn die Erweiterung der Haltestelle Schloss Wackerbarth abgeschlossen ist. Dieser Umbau soll im Sommer beginnen. Fördermittel und Baurecht liegen laut DVB vor. Danach halten die Bahnen in beiden Richtungen. Bisher war das nur Richtung Weinböhla möglich.

Ebenso in der Planung ist der Ausbau der Meißner Straße in Radebeul zwischen Dr.-Külz-Straße und Rennerbergstraße. Spätestens im Januar 2018 soll hier Baubeginn sein. Aktuell warten die Partner aber auf die immer noch ausstehende Baugenehmigung. Ebenfalls im kommenden Jahr sind Teile der Fahrleitung und deren Masten zu erneuern. Im Zuge dieser Rekonstruktion wird die Bahnsteigbeleuchtung der Haltestellen Radebeuler Straße, Auerstraße und Köhlerstraße gleich mit erneuert. Die Straßenbahnlinie 4 ist mit 29 Streckenkilometern die längste Linie im Dresdner Straßenbahnnetz. Sie befördert werktags täglich rund 34 000 Fahrgäste.

