Schöner urlauben am See Groß Düben will mehr Gäste an das Halbendorfer Gewässer locken und schafft neue Übernachtungsmöglichkeiten.

Noch heißt es in Halbendorf „still ruht der See“. Im Sommer sieht es an dem beliebten Badesee aber wieder ganz anders aus. © André Schulze

Aktuell herrscht Ruhe am Halbendorfer See. Doch sobald die Temperaturen steigen, wird sich das wieder ändern. Denn das Gewässer ist bei Wassersportlern und Campern beliebt. Und die kommen nicht nur aus dem Ort und dem Umland. Deshalb will die Gemeinde Groß Düben weitere Übernachtungsmöglichkeiten am See schaffen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sind die entsprechenden Beschlüsse gefasst worden.

„Wir wollen Besuchern die Möglichkeit geben, am Halbendorfer See Urlaub zu machen“, erklärt Groß Dübens Bürgermeister Helmut Krautz. Wer diesen nicht im Zelt oder dem eigenen Wohnmobil beziehungsweise Wohnwagen verbringen will, kann bisher auf fünf Bungalows und vier Mobilehomes sowie ein Hostel an der Wakeboard- und Wasserski-Anlage zurückgreifen. Nun sollen auf einer Fläche neben dem Parkplatz am Nordufer des Sees zehn weitere Mobilheime hinzukommen, wie Annett Dreißig vom Amt für Planen, Bauen und Bergbau der Gemeindeverwaltung Schleife erklärt. Dabei handelt es sich um mobile Ferienhäuschen, die zumeist zwar eine Achse haben, aber anders als Wohnwagen nicht über eine Straßenzulassung verfügen. Die Innenausstattung ist mit einer kleinen Wohnung vergleichbar, weshalb die Standorte der Mobilheime erschlossen werden müssen.

Für diese Arbeiten hat der Gemeinderat die Aufträge einstimmig vergeben. So werden die Erdarbeiten im Umfang von fast 21000 Euro brutto durch die Firma Garten Eden aus Halbendorf ausgeführt. Den Zuschlag für die Elektroarbeiten hat Manfred Hanusch Elektroanlagen aus Groß Düben erhalten. Die Kosten belaufen sich auf rund 18300 Euro. Die Erschließung mit Trinkwasser, Abwasser und Gas sind an die ortsansässige Firma Heizung-Sanitär-Beesdo vergeben worden. Hierfür investiert die Gemeinde gut 11000 Euro. Details, wann die Arbeiten an dem Mobilheimstandort beginnen und bis wann sie abgeschlossen sein sollen, sind in der Gemeinderatssitzung nicht genannt worden. Die Vermietung wird danach vom Zweckverband Halbendorfer See übernommen, sagt Helmut Krautz.

Der zwei Kilometer lange und einen halben Kilometer breite Halbendorfer See ist, wie viele andere Gewässer der Region, das Ergebnis eines Braunkohletagebaus.

zur Startseite