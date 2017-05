Schöner spielen Der Förderverein kümmert sich um die Kinderanlage im Ort. Da sind viele helfende Hände und Geld notwendig.

Christoph Viertel vom Razeho-Verein mit Tochter Nele freut sich, dass der Spielplatz saniert werden konnte. Foto: S © teffen Unger

Der Spielplatz im Hohnsteiner Ortsteil Rathewalde wird nicht nur von den Kindern des Ortes gern genutzt, sondern vor allem auch von den Kindern der Touristen. Gebaut wurde der Spielplatz vor einigen Jahren von dem Förderverein zum Erhalt der Kindertagesstätte. Der Bestand der Einrichtung ist gesichert. Der Förderverein kümmert sich dennoch um den Erhalt des Spielplatzes.

Die Mitglieder organisieren die Arbeitseinsätze und auch kleinen Feste auf dem Spielplatz. Doch putzen und malern reichte nicht mehr. Viele Spielgeräte waren abgenutzt oder auch kaputt. Einiges mussten gar schon abgebaut werden. Als Spielplatz sollte er aber für den Ort erhalten bleiben. Deshalb haben die Vereinsmitglieder in vielen Stunden ihrer Freizeit den Platz in Ordnung gebracht und auch neue Spielgeräte aufgestellt. Um das zu finanzieren, hatten sie sich um Sponsoren gekümmert und Konzerte organisiert. Der Erlös war für die Sanierung des Spielplatzes bestimmt. Auch die Stadt Hohnstein leistete einen Beitrag. Inzwischen ist der Spielplatz wieder schön und lädt die Kinder zum Toben ein. Die Arbeit des Vereins ist damit aber noch lange nicht beendet. Er ist weiter in Rathewalde, Zeschnig und Hohburkersdorf aktiv, unter dem Vereinsnamen Razeho, stellvertretend für die Anfangsbuchstaben der Orte. Der Verein ist ein Zusammenschluss engagierter Eltern und Einwohner und setzt sich die Ziele, in den kommenden Jahren die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in den genannten Ortsteilen zu verbessern, den Zusammenhalt im Dorf zu fördern und den Kindern und Jugendlichen eine zentrale Anlaufstelle für ihre Belange zur Verfügung zu stellen.

