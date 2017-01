Schöner spielen Schon lange warten die Kindergartenkinder auf eine neue Spielfläche. Die gibt es inzwischen.

Die Kinder der evangelischen Kindertagesstätte St. Martin in Lauterbach kennen mittlerweile schon eine ganze Reihe von Bauleuten. Es wurde innen gebaut. In letzter Zeit nun auch im Außengelände.

Das war dringend notwendig. Gebaut wurde aber in mehreren Abschnitten. Begonnen wurde mit der Sanierung der Kläranlage im Kita-Gelände. Zurück blieb ein großes Loch, viel zu gefährlich für die Krippenkinder. Im Herbst 2015 hatte die Stadt mit der Sanierung des Gartenbereiches begonnen. Neben der Stadt Stolpen war auch die Kirchgemeinde selbst mit 5 000 Euro an der Neugestaltung beteiligt und hat deshalb auch über das künftige Aussehen mitbestimmt. Die Krippenkinder haben ihren neuen Spielplatz längst in Beschlag genommen. Allerdings war auch noch einiges zu tun. Durch das umsichtige Handeln aller am Projekt Beteiligten konnte im ersten Bauabschnitt offenbar noch etwas Geld gespart werden. Außerdem stellten die Stadt Stolpen sowie der Betreiber der Einrichtung, also die Kirchgemeinde, noch Eigenmittel bereit. Damit konnte der zweite Bauabschnitt noch Ende letzten Jahres fertiggestellt werden.

Dabei wurde die verbliebene Kindergartenfreianlage im vorderen Bereich der Einrichtung komplett umgebaut. Ein neuer Sandkasten, eine neue Schaukel, neue Fallschutzbereiche mit Sandsteineinfassung und neue Wegeflächen einschließlich angrenzender Bepflanzung sowie eine neue Zaunanlage waren Gegenstand der Umbauarbeiten. Zusätzlich können die Kinder aber auch ihren Spielplatz am Pfarrwald nutzen. Die Ausflüge dorthin finden sie ebenfalls gut. Doch sie nehmen aufgrund der Entfernung zum Pfarrwald auch immer etwas Zeit in Anspruch.

