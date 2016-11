Schöner spielen In Hohnstein werden Ideen für die Spielplatzgestaltung gesammelt. Nächstes Jahr will die Stadt dafür Geld ausgeben.

Das Kinder-Tobe-Land am Parkplatz Eiche in Hohnstein ist das größte im Gemeindegebiet. Einige der Spielgeräte müssten erneuert werden. Auch wird über eine Neugestaltung des Platzes nachgedacht. Im nächsten Jahr will die Stadt dort investieren. © Marko Förster

So eine große Rutsche wie in Hohnstein finden Kinder auf keinem Spielplatz in der weiten Umgebung mehr. Zum Glück kann die Rutsche nach langer Pause wieder genutzt werden. Und auch sonst sind die Angebote auf dem großen Tobe-Areal neben dem Parkplatz Eiche abwechslungsreich. Aber die Spielgeräte sind in die Jahre gekommen. Um manche steht es so schlimm, dass sie wohl demnächst gesperrt werden müssten. Da nicht nur auf dem Hohnsteiner Spielplatz Sanierungsbedarf besteht, sondern auch in den anderen Ortsteilen, will die Stadt Hohnstein im nächsten Jahr Geld für deren Sanierung ausgeben. Für das Hohnsteiner Areal liegt der Stadtverwaltung auch eine Unterschriftensammlung von Eltern vor, angeregt durch Stadtrat Hendrik Lehmann (Unabhängige Wählervereinigung). Sie kritisieren den Zustand des Platzes und fordern, dass kaputte Geräte ausgetauscht werden und die ganze Anlage aufgewertet wird.

Nun wurde der Zustand der Geräte auf dem Hohnsteiner Spielplatz überprüft – das Ergebnis sorgt für einige Ernüchterung. Lange Zeit war die Riesenrutsche das Sorgenkind. Die wurde inzwischen komplett erneuert und kann genutzt werden. Allerdings sieht es bei den anderen Geräten nun nicht viel besser aus. Den Sandspielkasten werde man nicht halten können, wie auch die Holzschaukel. Die müsste ausgetauscht werden, sagt der Bürgermeister.

Stadt setzt auf langlebiges Material

Sollen neue Spielgeräte angeschafft werden, so will die Stadt auf Holz verzichten und auf langlebiges Material wie Edelstahl oder auch Kunststoff zurückgreifen. Dieses Material ist in der Pflege leichter und damit in der Unterhaltung kostengünstiger. Auch bei der künftigen Bepflanzung soll darauf geachtet werden, dass sie wenig arbeitsintensiv ist. Denn die Mitarbeiter des Bauhofes sind für das Warten der Spielgeräte sowie für die Pflege des Platzes zuständig. Damit hatten sie in den letzten Monaten viel zu tun. Wie der neue Platz künftig aussehen soll, dafür werden Ideen gesucht. Einige kamen von den Hohnsteinern selbst.

So wünschen sie sich zum Beispiel einen Mini-Klettergarten mit verschiedenen Elementen. Auch kleine Springburgen wären schön. Ein Baumhaus, eine Wippe und ein Netz zum Klettern rangieren ebenfalls ganz oben auf der Wunschliste. Auf eine Sandspielkombination wollen Hohnsteiner Eltern ebenfalls nicht verzichten. Also müsste die alte gegen etwas Neues ausgetauscht werden. Und es gibt auch Überlegungen, die matschige Ecke in der Senke des Platzes mit einzubeziehen. Sinnvoll wäre dann dort ein Matschspielplatz.

Tourismuschef André Häntzschel hat ebenfalls noch einen speziellen Wunsch. Denn direkt am Spielplatz führt auch der Kasperpfad entlang. „Vielleicht könnte man da auch noch eine Attraktion schaffen und beides miteinander verbinden“, sagt er. Auf jeden Fall, so sind sich Hohnsteiner Eltern einig, müssten noch ein paar mehr Sitzgelegenheiten her. Bislang gibt es nur wenige Bänke. Zum Sitzen dienen meist nur die hölzernen Palisaden, und die werden mit der Zeit unbequem. Um Familien hier auch eine Rast zu ermöglichen, wären nicht nur Bänke, sondern auch Tische sinnvoll, finden Hohnsteiner.

Für die großzügige Hangestaltung in Richtung Parkplatz gibt es schon einen Vorschlag von einem Landschaftsarchitekturbüro. Die Hangseite sollte mit pflegeleichten Pflanzen wie zum Beispiel grünen Bodendeckern verstehen werden. Ideen gab es auch für den Fallschutz. Dieser könnte in Form von Matten auf dem kompletten Spielplatz ausgelegt werden. Das hatte der Bürgermeister aber bereits abgelehnt, da diese Gestaltungsart zu teuer wäre. Auch ein barrierefreier Zugang für den Spielplatz würde den Kostenrahmen sprengen. In den nächsten Wochen werden in der Stadtverwaltung nun alle Fäden zusammenlaufen und die Ideen gebündelt. Danach kommt das große Rechnen. Anfang nächsten Jahres soll dann der Fördermittelantrag gestellt werden. Läuft alles wie geplant, könnte schon im nächsten Jahr mit der Sanierung der Spielplätze in Hohnstein und Ortsteilen begonnen werden.

