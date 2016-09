Schöner sitzen in Bad Muskau Der Grenzvorplatz bekommt runde Betonelemente. Und nicht nur das.

Ronny Bergmann und seine Kollegen installieren die Sitzbänke aus Beton. © Joachim Rehle

Der Grenzvorplatz in Bad Muskau nimmt weiter Gestalt an. Seit voriger Woche installieren Polier Ronny Bergmann und seine Kollegen dort die neuen runden Betonsitzbänke, in deren Mitte jeweils noch eine Eiche gepflanzt wird. Den Boden zieren dabei Aussprüche Fürst Pücklers. Dass es sich bei den Bauwerken um Sitzgelegenheiten handelt, scheint für so manchen Bad Muskauer allerdings nicht auf den ersten Blick erkennbar zu sein. „Die ersten Bürger haben schon gefragt, ob das Springbrunnen werden“, erzählt Bad Muskaus Hauptamtsleiter Dirk Eidtner. Bis die Bad Muskauer auf den Bänken sitzen können, dauert es aber noch. Denn die Fertigstellung des Platzes ist für Ende des Jahres geplant. (bb)

zur Startseite