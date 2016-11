Schöner sitzen am Wasser Zwei Teiche in Schmiedefeld sind in Ordnung gebracht worden. Ein neuer Treffpunkt für alle entstand gleich mit.

Volker Trän mit seiner Tochter Luisa am Dorfteich in Schmiedefeld. Die Familie wohnt direkt neben dem Teich. © Steffen Unger

Manchmal braucht es eben jemand, der Ideen hat, was man besser und schöner machen könnte im Dorf. Volker Trän ist so jemand. Mit seinen etwas über 40 Mitstreitern vom Kultur- und Sportverein in Schmiedefeld kurbelt er immer wieder Neues an. Er fand, dass das Areal rund um den Teich am Mittelweg schon mal bessere Zeiten gesehen hatte. Früher, als das Plätzchen noch gepflegt wurde von einer Brigade und als netter Treff für Kinder und Jugendliche diente. Nun erschien er eher trostlos, ganz zu schweigen vom Teich in der Mitte, der völlig verschlammt war und mitunter unangenehm roch. Volker Trän, der Vorsitzende des Vereins, will was gestalten im Dorf, sagt er. Und so bat er Großharthaus Bürgermeister Jens Krauße mal zum Gespräch, um ihm seine Ideen etwa von einer Tischtennisplatte, einer Bank und neuem Grün darzulegen.

Jens Krauße kam und hörte zu. „Das waren alles sehr gute Ideen. Doch wenn wir hier schon anpacken, wollten wir es richtig machen. Deshalb mussten wir uns zunächst um den Teich kümmern“, sagt Jens Krauße. Und los ging’s. Der Teich wurde trockengelegt, ein örtlicher Betrieb stellte einen Greifer fürs anschließende Entschlämmen zur Verfügung, dann wurde frisches Wasser eingelassen. Die Männer vom Bauhof reparierten den Zaun ringsherum, rissen alte, ruppige Sträucher aus der Erde und begradigten das Gelände.

Neue Hecken pflanzen

Eine Tischtennisplatte aus Beton, die über viele Jahre ungenutzt im Großharthauer Bauhof stand, wurde aufgestellt und von den Mitgliedern des Kulturvereins inzwischen mit einem neuen Netz überspannt. Eine Bank werde noch folgen, sagt Jens Krauße. Mitarbeiter der Lebenshilfe in Bischofswerda haben sie gebaut. „Ich hatte zwei Holzbänke auf der LebensArt im Sommer für die Gemeinde bestellt“, so der Bürgermeister. Eine werde nun in Schmiedefeld stehen, die andere in Bühlau. Der Kulturverein will im kommenden Jahr noch ein paar neue Hecken pflanzen. Gut 7 000 Euro habe die Gemeinde in die Sanierung des Teiches und des Areals daneben investiert, sagt Jens Krauße.

Und dabei sollte es nicht bleiben – noch ein zweiter Teich wurde saniert, auf dem Grundstück einer Familie in Schmiedefeld. Auch dieser Teich wurde gründlich gesäubert, am Ufer wurden Steine aufgeschichtet. Dieses Mal auf Kosten des Landkreises. „Diese Teichsanierung war eine Ausgleichsmaßnahme für den derzeit laufenden Straßenbau in Seeligstadt“, so Krauße. Die Gemeinde hatte auf die Notwendigkeit bei der Suche nach einer passenden Maßnahme hingewiesen. Denn der Teich erfülle eine durchaus wichtige Funktion beim Schutz vor Hochwasser. Er nimmt bei starken Regenfällen das herabfließende Wasser vom nahe gelegenen Kapellenberg auf. Ist der Überlauf erreicht, könne Wasser dosiert abgeleitet werden, so Jens Krauße.

Historische Aufnahmen

Volker Trän und seine Mitstreiter freuen sich über jedes Engagement im Dorf. Sie schafften schon oft, unscheinbare Ecken zu hübschen Plätzen zu machen. In der Dorfmitte etwa stellten sie 2013 einen Gedenkstein und eine Bank auf und pflanzten eine Eiche zur Erinnerung an die Befreiung von napoleonischen Truppen. Noch heute erinnern sie sich gern an das große Volksfest, das sie aus diesem Anlass veranstalteten und Hunderte Besucher begeisterte. 2014 ließen sie ein Stück Heimat auf die Wand der alten Scheune neben der ehemaligen Schule von Wandmaler Uwe Gloge-Häntschel malen. Finanziert werden derlei Maßnahmen mit Einnahmen auf Festen, die Vereinsmitglieder auf die Beine stellen für ihre Nachbarn, für Ältere und Kinder – oder auch aus mit Verkauf des jährlichen Kalenders.

Vereinsmitglied Christian Schöne hat den für 2017 jetzt fertiggestellt. Er enthält zwölf historische Aufnahmen und kleine Texte mit allerlei Wissenswertem und netten Anekdoten aus dem 385-Seelen-Dorf. Zu haben ist der Kalender für acht Euro bei Christian Schöne ( 035954 50251) oder in der Fichtequelle. Schon jetzt ist der Begleiter durchs Jahr ein Renner, so Schöne.

