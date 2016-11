Schöner siegen Die personell angeschlagenen Dresdner Volleyballerinnen erledigen ihre Hausaufgaben – trotz schwerer Beine.

Die Damen des Dresdner SC jubeln über ihren 3:1 Sieg gegen den Köpenicker SC Berlin. © Matthias Rietschel

Die Antwort fällt trotzig aus. Wann fängt der DSC denn an, auch schön zu gewinnen? „Gegenfrage“, sagt Katharina Schwabe, „kann man im Sport schön gewinnen?“ Kann man. Sportlich und kämpferisch hochwertig, ästhetisch – okay, so kann man auch verlieren. Aber erfreulich auch für das Auge, nicht nur für das Herz.

Erfreulich am 3:1-Erfolg (25:20, 18:25, 25:17, 25:18) des deutschen Volleyballmeisters Dresdner SC gegen Köpenick war am Sonnabend in erster Linie das Ergebnis, dass sich keine weitere Spielerin des personell angeschlagenen Titelverteidigers verletzt hat – und die kleinen Fortschritte, die Trainer Alexander Waibl und Spielführerin Katharina Schwabe ausgemacht haben.

„Am Ende hat uns etwas Energie gefehlt, um uns im Angriff noch mehr durchzusetzen“, erklärte Waibl. Soll heißen, der DSC hat in der ersten kompletten Trainingsphase ohne Pflichtspieltermin in der Wochenmitte in intensiven Trainingseinheiten Körner gelassen. „Wir haben echt hart trainiert, sind alle Elemente durchgegangen, die es gibt im Volleyball. Wir waren nicht in 90 Minuten durch mit den Einheiten“, bestätigt Katharina Schwabe.

Mithin konnte der DSC am Tag der Präsentation des neuen Kalenders dessen Motto „High Floating“ – hoch schweben – nur bedingt erfüllen. Mit schweren Beinen lassen sich fluffig-leichte Höhenflüge nicht beliebig aus dem Hut zaubern. „Das wusste ich aber vorher, weil wir in der Woche im Training sehr viel gemacht haben. Mit dem Ergebnis und dem Spiel bin ich zufrieden. Wir machen Fortschritte, nicht in riesigen Schritten, aber Stück für Stück“, konstatierte Waibl nach den 97 Spielminuten.

Riskante Aufstellung

Ob der Tabellenvierte dem Außenseiter (10.) vor 2 175 Zuschauern in der Margon-Arena einen Satz zu viel Spielzeit eingeräumt habe, spielte für den 48-jährigen Erfolgstrainer letztlich keine Rolle – zumindest nach außen. „In Summe war das ein Spiel, in dem wir drei Punkte holen mussten, das haben wir gemacht.“ Immerhin hatte Köpenick auch beim derzeitigen Tabellenführer Schwerin einen Satz für sich entschieden. „Ich muss den Gästen ein Kompliment aussprechen, dass sie in der Abwehr wahnsinnig viele Bälle holten. Die haben das gut gemacht“, analysierte er.

Allerdings hatte sich Alexander Waibl auch für die eher riskantere Aufstellung entschieden – nämlich mit der zweiten Zuspielerin Lucie Smutna zu beginnen. Die 25-jährige Tschechin hatte nach einer Daumenprellung noch mit den Nachwirkungen und der Bandage am Gelenk zu kämpfen. „Ich wollte unbedingt mit Lucie beginnen, um ihr einmal das Gefühl zu geben, von Anfang an zu spielen. Sie war aber durch ihren geprellten Daumen sehr eingeschränkt“, gestand der DSC-Trainer ein.

Gegen Ende des zweiten Durchgangs beendete er den Versuch, wechselte Smutna für Stamm-Zustellerin Mareen Apitz aus. Die 29-jährige Nationalspielerin verstand es, vor allem die Größenvorteile von Angreiferin Liz McMahon gewinnbringender einzusetzen. Die 1,99 Meter große US-Amerikanerin steuerte 27 Punkte bei, als wertvollste Spielerin wurde dennoch DSC-Libero Valerie Courtois geehrt. Angesichts der signifikanten Fehlerquote im Angriffsspiel des DSC nicht einmal zu Unrecht.

„Über den einen Satz ärgere ich mich nicht. Ich hätte die Entscheidung zum Wechsel ja früher fällen können. Das größte Problem war, dass wir nicht genug Energie hatten, um uns besser durchzusetzen“, betont Waibl. Schwabe betätigt das. „Ich war nicht so spritzig“, sagte sie. Allerdings könnte sich der abgegebene Satz durchaus als Vorteil erweisen. Langfristig gedacht. Denn für das völlig neu formierte Team des Doublegewinners ist jeder Ballwechsel unter Wettkampfbedingungen eine Möglichkeit, sich als Team zu finden, Bewegungsabläufe und -geschwindigkeiten zu synchronisieren. Kurz: ein immer besseres Gefühl füreinander zu entwickeln.

Schwabe will es Zweiflern zeigen

„Ja,“, sagt Katharina Schwabe, „da ist was dran. Aber es ist auch wichtig, die Spiele zu gewinnen. Es ist einfach so, dass in dieser Saison nicht so viele an uns glauben – das merkt man“, erklärt die Außenangreiferin. „Deshalb bin ich persönlich ganz froh, wenn wir denen zeigen, dass in der Mannschaft Potenzial steckt. Das geht aber nicht von Dienstag auf Mittwoch, sondern wird sich im Laufe der Zeit bessern“, kündigt sie an. Und wie war das nun eigentlich mit dem schön herausgespielten Sieg? „Das funktioniert“, sagt Schwabe, „wenn eine Menge Arbeit und Kampf dahintersteckt. Da müssen wir einfach noch hinkommen.“

