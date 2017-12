Schöner schwitzen Das Rasul im Kräutervitalbad in Sebnitz hat neue Fliesenmosaike bekommen. Erneuert wurde auch die Preisliste.

Alles Handarbeit. Heiko Nagel hat die Rundmosaike im orientalischen Rasul des Kräutervitalbads gesetzt. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Die steinernen Sitze des orientalischen Rasuls im Sebnitzer Kräutervitalbad sind in den vergangen Tagen mit runden Mosaiksteinen besetzt worden. Die vorherige Glasur war durch die im Wellnessbereich eingesetzten Salze und Schlämme über die Jahre stark beansprucht und teils abgesplittert. Die scharfen Kanten sind dank der keramischen Schönheitskur nun Geschichte.

Nach mehreren kurzfristigen Schließzeiten sind damit alle Bereiche des Bades wieder nutzbar, wie die Abteilung Tourismus und Stadtmarketing der Stadt mitteilt. Im Raum für die türkischen Nassmassagen krönt nun eine beheizbare Granitplatte den Massage-Tisch. „Nicht nur optisch eine echte Aufwertung“, sagt Tina Meinert vom Stadtmarketing. Die Granitplatte ermöglicht auch einen schnelleren Eingriff bei künftigen Reparaturen. Ausgelöst wurde der Umbau durch einen Ausfall des Heizungsfühlers. Jetzt wurde ein zeitgemäßes 24-Volt-Heizsystem installiert.

Nahezu parallel zu den Umbauten hat der Sebnitzer Stadtrat auch eine neue Preisliste für die städtische Einrichtung beschlossen. Dabei sei es nicht um eine generelle Gebührenerhöhung gegangen, erklärte die Stadtverwaltung vorab. Vielmehr solle das Angebot an die Marktlage angepasst werden. Soll heißen: Was nicht nachgefragt wird, fliegt runter. Mit teils günstigeren Preisen will die Stadt zudem mehr Besucher in die Saunalandschaft locken. Eine Softpack-Anwendung inklusive Nutzung von Wärmehalle und Dampfkammer kostet künftig 20 Euro statt wie bisher 25 Euro. Eine Aromaölmassage ist schon ab 19 Euro zu haben statt für 22 Euro zuvor und dauert dann sogar fünf Minuten länger. Gestiegen ist der Preis für ein Bad in der glockenbronzenen Coselwanne. Zwei Personen löhnen nun 55 Euro anstelle von 44 Euro, die Flasche Sekt bleibt inklusive.

Unverändert sind die Preise für eine Tageskarte im Bad. Die kostet zehn Euro für Erwachsene, mit Sauna 16 Euro.

