Schöner Schulhof wird ausgezeichnet Frankenthal nahm am Sächsischen Schulgartenwettbewerb teil und das mit Erfolg.

Viel Platz zum Spielen, Toben und Klettern bietet der Schulhof. © Schule

Der Schulhof der evangelischen Grundschule Frankenthal darf sich nach seiner Umgestaltung im vergangenen Jahr zu den 30 schönsten in ganz Sachsen zählen. Beim 10. Sächsischen Schulgartenwettbewerb „Aus grau mach grün“ wird er in der ersten Stufe ausgezeichnet. Schulleiterin Heike Kurze und Bürgermeisterin Kerstin Otto, die dem Schulvorstand angehört, werden den Preis und 400 Euro am Donnerstag im Kultusministerium entgegennehmen.

Ziel des Wettbewerbs ist es, Räume zu schaffen, die eine Auseinandersetzung der Schüler mit der Natur fördern, Anreize geben zu kreativen und bewegungsfreudigen Pausen sowie Kommunikation und gärtnerische Aktivitäten ermöglichen.

Der Frankenthaler Schulhof leistet all das. Er besteht ausschließlich aus Naturmaterialien. Es gibt einen großen Erdspielhügel zum Durchkriechen, Baustämme zum Balancieren und Klettern sowie Weidengänge und -hütte. Es gibt einen Wildblumenhügel und Beete, die Kinder selbst beackern und bepflanzen dürfen.

Die Auszeichnung ist auch Anerkennung für Kinder und Eltern, die den Schulgarten mit vielen Ideen und Liebe gestalteten und oft selbst mit anpackten. Nun hoffen alle, dass ihr Pausenhof in die nächste Wettbewerbsrunde einzieht. Im September werden die besten zehn prämiert. (cm)

zur Startseite