Schöner Parken am Hambi Mehr Parkplätze und Bäume, bessere Bedingungen für Radfahrer: Die Dresdner Straße soll ausgebaut werden.

Der Bereich um den Hamburger Hof soll ausgebaut werden. © Claudia Hübschmann

Alles andere als eine Wohltat fürs Auge ist der Abschnitt der Dresdner Straße zwischen dem Bahnhof und der Zaschendorfer Straße momentan. Das liegt nicht nur am weiterhin ruinösen Bild, dass der Hamburger Hof abgibt, sondern auch am fehlenden Grün in diesem Bereich. Das hat auch die Stadtverwaltung erkannt und möchte deshalb handeln. Von dem für die Dresdner Straße zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat Meißen nun die Genehmigung erhalten, sich um den dringend nötigen Ausbau der Straße auf besagtem Teilstück zu kümmern.

Konkret ist vorgesehen, dass der Radverkehr stadteinwärts zukünftig auf einem gemeinsamen Rad- und Gehweg erfolgt, sagt Günther Schütze aus dem Meißner Stadtbauamt. „Gleiches gilt für die Gegenrichtung zwischen Bahnhof und Zaschendorfer Straße.“ Außerdem sollen zwei Fußgängerquerungen – einmal an der Einmündung Kurt-Hein-Straße sowie an der Bushaltestelle vor der Eisenbahnbrücke – geschaffen werden. Nicht nur für Fußgänger, auch für Autofahrer soll sich die Situation bessern. Denn vor dem Hamburger Hof und gegenüber dem Gebäude plant die Stadt, neue Parkbuchten zu errichten. Vergrößern werde sich auch die Zahl der Parkplätze zwischen „Hambi“ und Zaschendorfer Straße. Hinzu kommen mehrere neue Bäume, die die Aufenthaltsqualität an der Dresdner Straße verbessern sollen.

zur Startseite