Schöner lernen am Weißeritzgymnasium Das Schulhaus an der Krönertstraße in Freital wird nächstes Jahr saniert. Die Ersatzräume für die Bauzeit sind speziell.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Bauarbeiten werden eine Herausforderung für Schüler und Lehrer. Die amtierende Schulleiterin Jeanette Ittermann und ihr Stellvertreter, Frank Techen, sind trotzdem froh, dass es mit der Sanierung endlich klappt. © Karl-Ludwig Oberthür Die Bauarbeiten werden eine Herausforderung für Schüler und Lehrer. Die amtierende Schulleiterin Jeanette Ittermann und ihr Stellvertreter, Frank Techen, sind trotzdem froh, dass es mit der Sanierung endlich klappt.

Das Hauptschulgebäude an der Krönertstraße beherbergt unter anderem die Aula und die Klassenräume für die Oberstufe.

Lange Gänge, hohe Decken, steinerne Treppen, dazu ein Hauch DDR-Charme. Das Schulgebäude des Weißeritzgymnasiums in der Krönertstraße vereint viel Baugeschichte. 1906/07 wurde es errichtet. Seither wurde im Schulhaus immer wieder mal renoviert, das Gebäude an die aktuellen Sicherheitsvorschriften angepasst. Seine besten Jahre aber hat es längst hinter sich. Das zeigt sich vor allem in der Aula im obersten Geschoss. Nur noch in Ausnahmefällen kann der Saal genutzt werden. „Das Dach ist zu marode geworden“, erklärt die amtierende Schulleiterin Jeanette Ittermann.

Das soll sich nächstes Jahr ändern. Dann wird das Schulhaus an der Krönertstraße umfangreich saniert. In den vergangenen Jahren hatte der Landkreis als zuständiger Schulträger bereits die Gebäude an der Pestalozzistraße und der Johannisstraße modernisieren lassen. Nachdem die Pläne in der Vergangenheit wegen fehlender Mittel verschoben werden mussten, ist nun also das Gebäude an der Krönertstraße an der Reihe. Der Bau ist Mittelpunkt des Schulkomplexes. Neben Hauptlehrerzimmer, Aula und Speisesaal beherbergt es auch die Unterrichtsräume für die Klassenstufen 11 und 12. „Wir packen fast alles an, was man an einem Gebäude überhaupt sanieren kann“, sagte Heiko Weigel (CDU), der zuständige Beigeordnete, im Kreistag. Die Kreisräte hatten der 5,7 Million Euro teuren Investition Ende Januar zugestimmt, vier Millionen Euro davon kommen von Bund und Land.

Lernen im Container

Für Schüler und Lehrer wird die Bauzeit eine Herausforderung. Denn die Bauarbeiten laufen während des Schuljahres 2018/19. Für diese Zeit muss das Schulgebäude an der Krönerstraße komplett leergezogen werden. Damit der Unterricht dennoch weitergehen kann, werden auf dem Schulgelände an der Pestalozzistraße Container aufgestellt. In denen werden die Schulleitung und das Sekretariat untergebracht. Für die naturwissenschaftlichen Fachkabinette gibt es extra Spezialcontainer mit Gasanschluss. „Die Container haben sich schon an anderen Schulen bewährt“, sagt Frank Techen, amtierender stellvertretender Schulleiter. Der Unterricht, der sonst in den normalen Klassenzimmern stattfindet, wird auf die übrigen beiden Gebäude verteilt. „Wir sind eine sechszügige Schule. Natürlich wird es da eng werden. Aber das werden wir in dem einen Schuljahr aushalten“, ist Jeanette Ittermann optimistisch.

Wie so oft bei Schulsanierungen bleibt den Bauleuten nicht viel Zeit – schließlich ist die Liste der Bauarbeiten lang. Das Dach und die Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes werden modernisiert, das Schulhaus wird umfangreich renoviert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Es gibt neue Fenster, die Wände erhalten eine Dämmung, die Räume werden mit Schallschutz ausgestattet. „Einige Wände werden versetzt, um so die Raumaufteilung zu optimieren“, sagt Ittermann.

Die Schüler können sich aber auch aus einem anderen Grund über die Sanierung freuen. Das Geruchsproblem im Schulhaus wird verschwinden. Es rührt von den alten Leitungen her und wird mit der Erneuerung des Sanitärtraktes behoben. Beseitigt werden auch die letzten Spuren vom Hochwasser 2002: Die Mauern des Schulhauses werden trockengelegt. Außerdem wird – das ist Pflicht – das Schulhaus rollstuhlgerecht ausgebaut. Dazu bekommt das Treppenhaus einen Fahrstuhl. Er kann von Schülern mit einer schweren körperlichen Behinderung genutzt werden. Die beiden anderen Gebäude des Gymnasiums haben bereits Lifte und sind damit behindertengerecht ausgestattet: „Die Fahrstühle dürfen genutzt werden von Schülern, die etwa eine Verletzung oder eine Körperbehinderung haben und nicht sehr gut Treppensteigen können“, sagt Jeanette Ittermann.

Vor der Abstimmung im Kreistag hatte die FDP-Fraktion vorgeschlagen, eine Kostenobergrenze festzuhalten, damit der Ausbau keinesfalls teurer werde. Heiko Weigel erklärte, dass sich Kostensteigerungen bei solch großen Bauprojekten nie ausschließen lassen. Er versprach aber, die Kreisräte kontinuierlich über den Baufortschritt und eventuelle Steigerungen zu informieren.

Frank Techen hofft, dass wegen der hohen Ausgaben nicht zum Schluss bei der Einrichtung des Schulhauses Abstriche gemacht werden müssen. „Wir haben eine Wunschliste, und uns ist klar, dass davon nicht alles möglich ist“, sagt er. Aber da die Feinarbeit immer zum Schluss komme, sei eben die Ausstattung mit Möbeln und moderner Technik ein Punkt, an dem zum Schluss gern gespart werde.

zur Startseite