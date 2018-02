Schöner baden kostet mehr Vor fünf Jahren gingen Dresdens Bäder in eine GmbH über. Hat sie gehalten, was damals versprochen wurde?

Schwimmen macht in Dresden wieder Spaß. Binnen fünf Jahren ist der Standard deutlich gestiegen. Neue Wasserfläche kommt hinzu. © Sven Ellger

Im Januar vor fünf Jahren wurden die Dresdner Frei- und Hallenbäder aus dem städtischen Eigenbetrieb in eine GmbH überführt. Befürworter argumentierten, dass nur so ein Fortschritt bei den Bädern zu erzielen sei. Gegner befürchteten einen geringeren Einfluss der Stadt und steigende Preise. Die Sächsische Zeitung analysiert, was sich verändert hat.

Investitionen: Drei große Neubauten und Sanierungen

Die Ausgangslage 2013 war kritisch, insbesondere bei den Schwimmhallen. Zu wenig Wasserfläche für Vereine, Schulen und Freizeitschwimmer. Zudem marode Baustrukturen, vor allem am Freiberger Platz und im havariegeplagten Georg-Arnhold-Bad. Viele Baupläne lagen jahrelang unberührt in den Schubladen, weil im städtischen Haushalt das Geld fehlte. Seit ihrer Gründung hat die Bäder GmbH, die zu den Technischen Werken Dresden gehört, die größten Baustellen behoben. Rund 40 Millionen Euro wurden investiert. Die erweiterte und dann sanierte Halle am Freiberger Platz wird im Frühjahr 2019 übergeben. Das Arnhold-Bad wurde saniert und erweitert, Bühlau neu eröffnet. Bei allen drei Bädern hat die GmbH den Bedarf erkannt und teilweise großzügige Saunaangebote geschaffen. Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) wertet die GmbH-Gründung als Erfolg: „Sowohl organisatorisch als auch finanziell wäre es sonst nicht möglich gewesen, in diesem Umfang und in dieser Geschwindigkeit die Bäderlandschaft zu erneuern“, sagt er. Falk Nietsch, Vorsitzender des Stadtverbandes Schwimmen, ergänzt: „Mit den verkrusteten städtischen Strukturen und dem Eigenbetrieb Sport wäre das nie zu machen gewesen.“

Eintrittspreise: Wegen der Investitionen müssen Dresdner mehr zahlen

Nach der Übernahme hat die Bäder GmbH die Preise belassen. Mit den Neueröffnungen wurden sie aber durchaus angepasst. Kostete früher die Schwimmstunde am Freiberger Platz zwei Euro, sind es heute vier Euro für 1,5 Stunden. Den gleichen Sporttarif bietet auch Bühlau. Im Georg-Arnhold-Bad kosten zwei Stunden in der Halle sechs Euro für Erwachsene. „Manche sagen, das ist teuer. Aber es sind ortsübliche Preise. Damit bewegen wir uns im Mittelfeld“, sagt GmbH-Geschäftsführer Matthias Waurick. Sportbürgermeister Lames ergänzt, dass es diese Erhöhungen auch gegeben hätte, wenn der städtische Eigenbetrieb noch verantwortlich wäre.

Zum 1. Mai werden nun die Preise für die Freibäder erhöht – das erste Mal seit 2007. Für Erwachsene steigt der Preis je nach Bad von 3 auf 3,50 Euro oder von 3,50 auf 4 Euro. Im Aufsichtsrat hatte die Erhöhung in der Ermäßigten-Kategorie für Diskussionen gesorgt. „Wir erwarten eine sozialere Preisgestaltung“, so Linken-Stadtrat Tilo Kießling. Dem ist die GmbH nachgekommen: Statt geplanten 50 Cent werden die ermäßigten Tickets nun um 30 Cent erhöht. Die Tarife für die Hallenbäder sollen laut Waurick die nächsten Jahre so bleiben.

Mitspracherecht: Über Umwege könnte die Stadt intervenieren

Der direkte Einfluss des Aufsichtsrates, der aus Stadträten und Sportbürgermeister Lames besteht, hat sich als gering herausgestellt. Eigentlich wird der Rat nur informiert. Dass die GmbH auf Wünsche eingeht, hat wohl mit deren Grundeinstellung zu tun. Die Kommunikationsbereitschaft und der Wille, Lösungen zu finden, wird aus dem politischen Lager ebenso gelobt wie von den Vereinen. Sportbürgermeister Lames verweist zudem darauf, dass die Stadt als Gesellschafter der Technischen Werke direkt weisungsbefugt ist, falls die Stadt bei den Bädern intervenieren muss. Stadträte halten diesen Weg für zu weit und unrealistisch.

Mitarbeiter: Verträge werden nach fünf Jahren neu verhandelt

Die Ängste der Mitarbeiter haben sich nicht bestätigt. Ihre alten Verträge wurden auf fünf Jahre gebunden. In diesem Sommer können sie neu verhandelt werden. Schlechter gestellt soll niemand der nun 103 Mitarbeiter (2013 waren es noch 65) werden. Die GmbH denkt über einen Haustarifvertrag nach.

Ausblick: Weitere 45 Millionen Euro sollen investiert werden

Die Halle in Prohlis wird zum Kombibad. Die Arbeiten sollen Ende 2018 beginnen. Eine neue Halle im Norden als Ersatz für die Schwimmhalle Klotzsche soll bis 2025 entstehen. Im Herbst wird im Freibad Mockritz saniert. 45 Millionen Euro will die GmbH bis 2022 investieren.

