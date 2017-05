Schöner als alle Sommermärchen Die 1. Mannschaft des SC Riesa legten eine traumhafte Saison in der Bezirksklasse hin. Nur eine Niederlage in 18 Spielen gab es.

© Symbolfoto: U. Soeder

Es war von Anfang an kein Geheimnis, dass die 1. Mannschaft des SC Riesa in der Tischtennis-Bezirksklasse, Staffel 4, mit um den Aufstieg spielen wollte. Am Ende steht ein grandioser Erfolg: 18 Spiele brachten den Elbestädtern lediglich einen „Ausrutscher“. „Es war schöner als alle Sommermärchen zusammen!“ heißt es rückblickend aus dem Kreis der Mannschaft.

Sicher wurden die Riesaer neben Saxonia Freiberg 2. als Staffelfavorit gehandelt. Und mit den Neuzugängen Alexander Küttner, Vincent Reichel und Marcel Beger verstärkte sich das Team enorm. Sie ergänzten Nils Görke, Jonathan Triest und Tom Jossa. Doch klar war auch: Ein Selbstläufer wird die Saison nicht.

Bei unserem ersten Heimspiel war die 7. Mannschaft von Elbe Dresden zu Gast. Keineswegs eine schlechte Mannschaft und wir selber wussten nicht, wo wir spielerisch standen. Das Ergebnis klar, 13:2 für den SC. Danach stand Hartmannsdorf auf dem Programm. Auch hier spricht das 14:1 für die Mannschaft des SC Riesa. Nünchritz war im drittes Spiel ein harter Gegner. Ohne den erkrankten Vincent Reichel reichte es zum 9:6-Sieg. Dann das Kracher-Spiel: Im ersten Auswärtsmatch ging es gleich nach Freiberg – die Favoriten unter sich. Kein Wunder, dass dieses Spiel im Entscheidungsdoppel entschieden wurde. Bei einer sehr angespannten und hitzigen Stimmung in der Halle, spielten das Spitzendoppel N. Görke und A. Küttner ihre Klasse aus. Ein souveräner 3:0 Sieg im Doppel und damit verbunden der 9:7 Erfolg in Freiberg. Spätestens jetzt musste man mit dem SC rechnen. Es folgten Siege über Coswig (10:5), Miltitz (11:4) und Mulda (13:2). Bei den zwei letzten Spielen in der Hinrunde warteten starke Gegner, die den Elbestädtern die ersten Verlustpunkte beibringen wollten. In Döbeln galt es, einen 0:3 Rückstand nach den Doppeln aufzuholen. Nach den Einzeln stand es 8:7 für uns. Das Entscheidungsdoppel war abermals gefragt. N. Görke mit A. Küttner sicherten das 9:7. Zum Abschluss der Hinrunde war Diera zu Gast – auch hier ein 9:6. Bilanz nach der Vorrunde: neun Siege in 9 Spielen.

Die Rückrunde begann mit dem Spitzenspiel. Freiberg gastierte in unserer Halle und brachte den Riesaern die einzige Saisonniederlage beim 7:9 bei. Nach drei Auswärtserfolgen in Coswig, Dresden und Hartmannsdorf (jeweils 11:4) war der Aufstieg schon greifbar nahe. Ein kampfloses 15:0 gegen Miltitz folgte. Danach gastierte der Tabellenletzte Mulda in Riesa. Das Ergebnis war eindeutig: 15:0. Pflichtaufgaben erfüllt. Siege in Diera daheim gegen Döbeln konnten bereits die Entscheidung bringen, da Freiberg unerwarteterweise mit einem Remis patzte. Von Aufregung oder Nervosität war bei der jungen Riesaer Mannschaft so oder so nichts zu spüren. Diera wurde mit 12:3 bezwungen. Und gegen Döbeln gelang es, den Aufstieg in die 2. Bezirkliga vorzeitig perfekt zu machen. 12.48 Uhr verwandelte Vincent Reichel in diesem Match den entscheidenden 9. Punkt zum Sieg. Hochstimmung breitete sich in der gesamten Halle bei der Mannschaft des SC Riesa aus. Am Ende hieß es 12:3. Das letzte Spiel gegen Nünchritz war dann nur noch Formsache. 14:1 endete es.

Das Fazit der Saison fällt durchweg positiv aus. Das „Talent Görke“, die „Wand Küttner“, der „Bomber Reichel“, der „Wiederkehrer Triest“, der „Stimmungsheber Jossa“ und der „Oldie Beger“ können absolut zufrieden sein. Alle habe eine gute bis überragende Saison gespielt. Mit so einer jungen Mannschaft, in der so viel Potenzial steckt, kann noch viel erreicht werden.

Die erste Mannschaft möchte sich bei allen beteiligten Personen, die den Aufstieg unterstützt haben, bedanken. Seien es die Ersatzspieler, die Zuschauer in der Halle oder der Support im Netz. Alle haben zu diesem Erfolg beigetragen und verdienen dafür Anerkennung. Ein extra Lob geht an Kapitän Marcel Beger. Er führte die Mannschaft und holte jederzeit das Bestmögliche für sie heraus. (wb/rt)

