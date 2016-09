Schöne Show in der Kirche Bischofswerda feiert am Sonntag Erntedank. 40 Kita-Kinder und junge Chorsänger bescheren besondere Momente.

Gespannt warten die Kinder auf ihren Auftritt. © Ingolf Reinsch

Einen König gibt es nicht. Auch keinen Prinzen und keine Prinzessin. Trotzdem tragen viele Kinder eine Krone. Statt mit Perlen und Edelsteinen sind ihre Kronen mit jeweils einem Bild geschmückt: einer Zwiebel zum Beispiel. Oder mit Möhre, Porree, Tomate, Gurke und vielem mehr, was in diesem Jahr in den Gärten gewachsen ist. Die Erzieherinnen in der christlichen Kindertagesstätte Herrmannstift haben die Kronen mit den Kindern gebastelt. Für ihren Auftritt an diesem Sonntag. Kindergartenkinder aus dem Herrmannstift und die Kurrende der evangelischen Kirchgemeinde Bischofswerda werden während des Erntedankgottesdienstes in der Christuskirche gemeinsam das Singspiel „Mein Herz und ich aufführen“. Seit dem Sommer proben sie fleißig, sagt Kantor Samuel Holzhey, unter dessen Leitung das rund 40-minütige Stück einstudiert wurde.

An diesem Vormittag in der Kita „Herrmannstift“ gibt’s noch mal einen Kurzdurchlauf – diesmal in Kostümen. Die Kleinen sitzen gespannt im Kreis, bis sie Samuel Holzhey aufruft. Tabea macht den Anfang. Als Apfelbäumchen hat sie ein Solo. Dann folgt die „Gemüsegruppe“. Die Kinder singen ihr Lied. Alles klappt wie am Schnürchen. Nach dem „jungen Gemüse“ singen weitere Kindergruppen ihre Lieder: die Blumen, die Vögel, die Haustiere – alles, was uns in diesem Jahr ernährt bzw. Freude gemacht hat. Erntedank kindgerecht erzählt. Zur Probenkulisse gehört auch, dass auf dem Tisch vor der mobilen Orgel des Kantors Herbstfrüchte liegen – Äpfel und Kürbisse zum Beispiel.

Zwei Mädchen sitzen in Bienenkostümen im Kreis. Nun ist ihr Auftritt gekommen; sie dürfen ausschwärmen. Während der Probe nur im kleinen Raum; Sonntag dürfen sie durch die ganze Christuskirche laufen. Rund 40 Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren gestalten das Singspiel. Die Kleinen aus dem Herrmannstift und die Kurrende wechseln sich ab. Man spürt es, dass sie Spaß an ihrem Auftritt haben. Am Sonntag wird der Funke wohl auch schnell auf die Zuschauer überspringen. Der Erntedankgottesdienst mit dem Singspiel beginnt Sonntag 9.30 Uhr in der Christuskirche am Kirchplatz. (SZ/ir)

