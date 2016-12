Schöne Schaufenster Die Sächsische Zeitung hat nach besonderen Ideen der Gewerbetreibenden in Radebeuls Einkaufsstraßen gesucht – und auch einige richtig gute gefunden.

Das ist nicht nur ein geschmücktes Schaufenster, sondern eine kleine Ausstellung, die Katrin Köhler vor ihrem Geschäft Blumen-Thomas in der Meißner Straße in Ost derzeit aufbietet. Wer nicht völlig in Eile ist, bleibt stehen und bestaunt, wozu überall Blumen- und Adventsschmuck passt – zu alten Schuppentüren, einer Holztreppe, einer Truhe, zu Schwemmholz. „Vieles davon haben wir von unserer Norwegentour mitgebracht“, sagt die Inhaberin, die acht Mitarbeiter beschäftigt. © Arvid Müller

Kunden wollen Erlebnisse beim Einkaufen. Das sagt David Tobias, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen. Er ist der Meinung, dass auch kleine Geschäfte überleben können – eben, wenn sie sich durch Besonderheiten abheben. Zum Beispiel durch den ersten Eindruck, das Schaufenster.

Vor dem Schaufenster der Schneiderei Reichenberger in der Radebeuler Bahnhofstraße bleiben derzeit viele Leute stehen. Sie bewundern ein besonderes Kleid. In Radebeul-Ost hat Katrin Köhler, die Betreiberin eines Blumenladens, eine kleine Erlebniswelt vor und in ihrem Laden gezaubert. Wer dort nicht stehen bleibt, ist selber schuld.

