Schöne, neue Arbeitswelt Beim Wirtschaftstag des Landkreises blickten die Firmen der Region visionär und ganz praktisch auf die Digitalisierung.

Dr. Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden, sprach über die Digitalisierung in Handwerk und Mittelstand. © Norbert Millauer

Datenbrillen für Monteure, die ihnen helfen, einen Auftrag passgenau zu erfüllen, 3-D-Drucker für Ersatzteile, die Handwerker in ihren Firmenautos ausdrucken können, spezialisierte Roboter, die etwa Steinmetzen schwere körperliche Arbeiten abnehmen – was noch vor wenigen Jahren wie ferne Zukunftsmusik erschien, klingt heute in manchen kleinen Betrieben bereits an. Über die Digitalisierung in Handwerk und Mittelstand sprach Dr. Andreas Brzezinski am Mittwochabend beim elften Wirtschaftstag des Landkreises. Der Hauptgeschäftsführer der Dresdner Handwerkskammer nimmt das Thema seit Jahren für die 125 000 Angestellten in den 22 500 Mitgliedsbetrieben des Kammerbezirkes in den Blick.

An der Digitalisierung, hatte Landrat Michael Geisler (CDU) zuvor gesagt, komme niemand vorbei. „Das Tempo der Arbeitsprozesse erhöht sich ständig.“ Das Thema verängstige viele Unternehmer und Angestellte. Diese Ängste will die Handwerkskammer mit ihrem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk abbauen. Jeder Unternehmer müsse sich fragen, so Brzezinski, wie die Digitalisierung auf die eigene Firma wirke. „Denken Sie nur mal an das Thema Datenschutz“, rief er den fast 200 Gästen auf Schloss Sonnenstein zu. „Da stellt sich ganz schnell die Frage, welche Sicherheiten Firmen für ihre Kunden und Mitarbeiter schaffen müssen.“ Ebenso fehle bisher eine gesellschaftliche Debatte darüber, ob das, was technisch möglich ist, gesellschaftlich auch gewollt sei. Als Beispiel nannte Brzezinski Datensysteme in Autos. Digitale Daten in Echtzeit zu übermitteln, sei bereits ein probates Mittel, um etwa Staus zu vermeiden. „Sie nutzen die Daten mit Ihrem Smartphone, erheben aber zugleich welche, die anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden.“ Die Frage, die bisher auch juristisch noch nicht geklärt ist, sei, wem diese Daten gehören. „Ihnen? Den Technologieunternehmen? Oder Ihrem Auto?“, fragte Andreas Brzezinski.

In Bezug auf die Digitalisierung von Betrieben empfiehlt er eine genaue Analyse firmeninterner Prozesse. „Die Kernfrage dabei ist: Womit genau verdienen Sie Ihr Geld? Oder anders formuliert: Was fehlt der Welt, wenn es Ihr Unternehmen nicht mehr gäbe?“ Vorteil der Betriebe sei nach wie vor die Beratungsleistung. Dabei trete durch das Internet jedoch neue Konkurrenz auf den Plan. Firmen können ihre Produkte heute weltweit absetzen, auch die Industrie nähere sich dem Handwerk an, indem sie mit gezielter Planung immer kleinere Margen eines bestimmten Produktes herstellen könne. „Das stellt den Unikat-Charakter des Handwerks infrage.“

Zum Ende seines Vortrags stellte Andreas Brzezinski die Chancen der Digitalisierung den Risiken gegenüber. Gegensatzpaare waren dabei: bessere Kundendaten–Datensicherheit; größere Vertriebsmöglichkeiten–Kosten; Echtzeitdaten–Datenschutz. „Eines ist ganz klar“, so Brzezinski: „Der Druck auf die Mitarbeiter in den Betrieben wird größer.“ Eine wichtige Frage für die Zukunft des Handwerks sei also auch, wie man die Angestellten fit machen könne für künftige Aufgaben. Sein Fazit: „Um die Digitalisierung kommen wir nicht herum. Jede Firma muss darauf ihre eigenen Antworten finden.“ Die Handwerkskammer wolle dabei gern helfen.

