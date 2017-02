Schöne neue Arbeitswelt Am Sonnabend hat das Stück „Die Firma dankt“ Premiere. Vorgestellt wird es an einem ungewöhnlichen Ort.

Dramaturg Matthias Wolf zeigt mit Lisa Panke-Deutscher von der Buch Oase das Bühnenbild für das Stück „Die Firma dankt“. Die Premiere wird am Mittwoch in der Buchhandlung vorgestellt. © Dietmar Thomas

Die schöne neue Arbeitswelt nimmt der Dramatiker Lutz Hübner mit Witz und Schärfe in seinem Stück „Die Firma dankt“ aufs Korn, das am Sonnabend im Döbelner Theater Premiere hat. Die Firma wurde übernommen, Entwicklungschef Adam Krusenstern von der neuen Geschäftsleitung übers Wochenende in ein Ferienhaus eingeladen. „Er muss herauskriegen, was sie von ihm wollen. Kann er bleiben? Soll er entlassen werden, wollen sie ihn testen? Die neuen Leute sind sehr locker, alles scheint Party zu sein. Er muss herausfinden, ob er die Zeichen richtig deutet“, erklärt Dramaturg Matthias Wolf. „Wir schauen bei einem Experiment zu.“

Matthias Wolf wird mit dem Regisseur Armin Beutel das Stück an diesem Mittwoch in der „Buch Oase“ an der Ritterstraße bei einer Soiree vorstellen. Damit setzt das Theater die Zusammenarbeit mit den Döbelner Gewerbetreibenden und Firmen fort. Eine Zusammenarbeit, die ziemlichen Erfolg hat. „Bei den beiden letzten Soireen mussten wir noch Stühle reinstellen“, sagte Wiebke Waltemathe, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Da hatte das Theater zu den Stadtwerken und in die Räume der Zahnarztpraxis Luci & Clausner eingeladen. An einen ungewöhnlichen Ort geht das Theater auch am 7. März. In der Rechtsanwaltskanzlei Kulitzscher & Ettelt am Obermarkt wird dann das Stück „Das Verhör“ vorgestellt. Diese Premiere hatte wegen der Erkrankung von Schauspielern verschoben werden müssen. „Es war sogar fraglich, ob es in dieser Spielzeit überhaupt in den Spielplan genommen werden kann“, sagte Wiebke Waltemathe. Es hat geklappt, am 18. März hat „Das Verhör“ Premieren.

Soiree zum Stück „Die Firma dankt“ am Mittwoch, 18.30 Uhr, Buch Oase, Ritterstraße.

Premiere am Sonnabend, 19.30 Uhr. Bereits um 18 Uhr wird die Ausstellung „Kein Kinderspiel: Kinder im Holocaust“ der Gedenkstätte Yad Vashem im Theater eröffnet. Ergänzt wird sie durch Tafeln zum Schicksale jüdischer Kinder in Döbeln, Hartha und Leisnig des Vereins Treibhaus. Der Eintritt zu Soiree und Ausstellungseröffnung ist frei.

