Schöne Nägel als Therapie für die Seele Mandy Scholze und Nicole Döring sind auf den Kamenzer Anger gezogen. Die Kunden schätzen nicht nur ihren Stil.

Mandy Scholze (l.) und Nicole Döring führen das Kreativ Nagelstudio seit einigen Jahren gemeinsam. Auf dem Anger Nummer 8 haben sie sich ihr neues Geschäft eingerichtet. Das bisherige an der Bautzner Straße war zu groß für sie geworden. Ein leerer Raum wartet hier übrigens noch auf eine ganz andere Nutzung © Mathias Schumann

Kamenz. Zuhören muss man in dieser Branche können. Manchmal behutsam nachfragen oder nur zustimmend nicken. Das alles beherrschen Mandy Scholze und Nicole Döring mit traumtänzerischer Sicherheit. Die Nageldesignerinnen sind seit vielen Jahren in ihrem Metier tätig. Neben schönen Nägeln geben sie ihren Kundinnen vor allem auch das mit: Selbstvertrauen, ein offenes Ohr und manchmal sogar einen Rat. „Wer zu uns kommt, kann eine Stunde lang entspannen. Und öffnet sich auch ganz oft. Ich habe gemerkt, dass allein das Zuhören den meisten viel gibt. Und es hat auch bei mir ein Umdenken eingeleitet“, sagt Mandy Scholze. Doch dazu später …

Die beiden Frauen sind vor ein paar Wochen in ihr neues Geschäft am Anger 8 in Kamenz gezogen. Davor begrüßten sie die Kundschaft viele Jahre an der Bautzner Straße – gleich neben dem Wäschegeschäft Hautnah. „Wir waren hier ursprünglich vier Kolleginnen und am Ende nur noch zwei. Da wurde der Laden einfach zu groß für unsere Ansprüche“, erklärt Mandy Scholze. Die treue Stammkundschaft muss nun nur ein, zwei Straßen weiter laufen und steht in einem abermals sehr geschmackvoll eingerichteten Studio. Wie Irmgard Thor. Die Kamenzerin gehört seit über 14 Jahren zum Kundenkreis von Mandy Scholze. „Ich bin immer mitgezogen, denn ich weiß die Qualität und den Service zu schätzen“, erzählt sie. Die Pflege und Gesundheit ihrer Nägel sind der Seniorin wichtig. Zu einem guten Aussehen gehören eben gesunde Nägel. Ein bisschen schick mit Glitzer dürfen sie außerdem sein. „Meine Bekannten denken ja, dass ich mir damit meine Hände nicht schmutzig machen kann. Aber ich wühle genauso im Garten herum, wie andere auch“, schmunzelt sie.

Ab und zu sind auch Männer im Laden

„Viele Leute meinen immer noch, dass Nageldesignerinnen der Kundschaft nur lange Fingernägel mit viel Bling Bling verpassen. Aber so ist das nicht. Der Großteil der Kundschaft möchte einfach gut aussehende, starke Nägel haben. Nägel, die auch etwas abhalten und nicht gleich abbrechen und einreißen, wenn man mal etwas derber zufasst“, weiß Mandy Scholze. In der ländlich geprägten Region sei das wichtig. In einer Großstadt sieht die Nachfrage nach mehr Extravaganz vielleicht schon anders aus. Natürlich kommt man aber auch her, wenn etwas Besonderes ansteht. Hochzeiten zum Beispiel. Da darf es durchaus etwas ausgefallener sein. Die Farbpalette ist schier unendlich. Dazu gesellen sich Strasssteinchen unterschiedlichster Ausführung. „Wir haben auch Kundinnen, die beispielsweise zum Semperopernball wollen. Da entwerfen wir dann schon mal ein Pfauenauge, das mit Sicherheit keine andere an dem Abend tragen wird.“ Der Nageltrend ist an den der aktuellen Mode angelehnt. Im Sommer dominieren andere Farbtöne als im Winter. Je nachdem, was die Mode hervorbringt, verändert sich das Angebot im Nagelstudio. Aktuell sind Fullcover angesagt, vor Kurzem noch Nägel mit weißer Spitze. „Jetzt vor Weihnachten ist aber alles außer Kraft gesetzt. Da wollen es die Kundinnen einfach festlich. Mit viel Glitzer“, lächelt Mandy Scholze.

Das Terminbuch ist erfreulicherweise bestens gefüllt. Der Umzug Anfang Dezember hat eine gute Fluktuation gesichert. Dennoch ist man auch noch offen für Neukunden. Die meisten kommen auf Empfehlung. „Wenn man jahrelang zufrieden ist, sagt man das doch gern Freunden und Bekannten weiter. Ich schätze hier vor allem die hochwertigen Produkte. Die Nägel halten lange“, so Irmgard Thor. Natürlich muss aller zwei bis vier Wochen trotzdem neu Hand angelegt werden. „Nägel wachsen nämlich unterschiedlich schnell bei den Kundinnen. Da muss man individuell schauen.“ Sind es aber wirklich nur Kundinnen? „Zu 99 Prozent schon. Wir bieten natürlich für Männer auch Pflegeprodukte an. Doch eher auf Nachfrage, denn hier ist Mann noch nicht ganz so mutig. Bei ihnen geht es vorrangig darum, kaputte Nägel zu reparieren. Es klingt eigenartig, aber so könnte manchem Fingernagel-Knaubler geholfen werden“, wissen die Fachfrauen.

Geht es nach Mandy Scholze, dann wird der Kundschaft in den neuen Geschäftsräumen in ferner Zukunft noch ganz anders unter die Arme gegriffen. Nämlich auf alternativ-psychologischem Gebiet. „Ich habe in den vielen Jahren beobachtet, dass viele meiner Kundinnen vor allem eines brauchen – jemanden, der ihnen zuhört. Mein Wunsch, den Menschen dabei zu helfen, aus verschiedenen Tiefen ihres Lebens herauszufinden, wuchs dadurch“, sagt die 39-Jährige. Doch einen Termin beim Psychologen bekommt man hierzulande nicht so leicht. „Ich habe mich deshalb schon vor geraumer Zeit entschlossen, mich weiterzubilden, lasse mich gerade zum Heilpraktiker ausbilden und schule mich in Kinesiologie, Hypnose und Prana-Energie-Therapie.“ Man darf gespannt darauf sein.

„Ein leerer Hinteraum des Geschäftes wartet auf mich und meine Ideen“, freut sich Mandy Scholze jetzt schon, auch wenn die Umsetzung noch ein Jahr und länger dauern wird. Kollegin Nicole Döring wird ihr dann den Rücken frei halten und das Kreativ Nagelstudio bekommt ein zweites Standbein. „Ich werde aber sicherlich auch weiterhin Nägel designen“, verspricht Mandy Scholze. „Das ist mein Baby!“

zur Startseite