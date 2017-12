Schöne Kalender Auch in und um Niesky gibt es viele dieser Druckwerke. Einige Herausgeber spenden sogar die Einnahmen.

Niesky. Dass gegen Jahresende und damit insbesondere zu Weihnachten gerne Kalender verschenkt werden, ist nichts Neues. In den Buchläden der Region haben Interessenten derzeit die Qual der Wahl. Ganz gleich, ob Landschaften, Sport oder aber auch Architektur. Die Bandbreite an thematisch gegliederten Druckwerken ist recht hoch. Viele Verlage bieten ihre Kalender bereits seit dem Frühjahr in den Geschäften an. Auch in und um Niesky gibt es in diesen Tagen vielerorts solche Druckwerke zum Kauf. Teilweise werden die Einnahmen aus dem Verkauf im Anschluss an Vereine gespendet oder für einen guten Zweck übergeben. So ist es auch in diesem Jahr wieder bei der Sparkasse.

Pünktlich zum Weltspartag Ende Oktober haben die Filialen der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien bereits damit begonnen, den neuen Heimatkalender 2018 für einen guten Zweck anzubieten. Bereits seit über 90 Jahren begehen die Sparkassen alljährlich den Weltspartag und starten zeitgleich mit ihren Aktionen. Seit diesem Tag können alle Interessierten auch wieder wie gewohnt den neuen „Heimatkalender 2018“ mit regionalen Motiven aus unserer Heimat erwerben.

Wie es auf der Internetplattform des Geldinstitutes heißt, behalten Sie mit dem Druckwerk den Überblick für das neue Jahr und engagieren sich zugleich für unsere schöne Region. Denn der Erlös von einem Euro pro verkauftem Kalender geht traditionell wieder an Vereine und Initiativen vor Ort. Wie die Sparkasse mitteilt, konnte sich so auch in diesem Jahr jede der Filialen vorab einen Spendenempfänger in ihrem Gebiet aussuchen, der nach Ende der Aktion unterstützt werden soll. Beim vorjährigen Verkauf kamen dabei übrigens über 22200 Euro zusammen, die insgesamt 41 gemeinnützigen Vereinen, Initiativen und Einrichtungen im gesamten Landkreis Görlitz zugutekamen. Allein in den Sparkassenfilialen in Niesky und Umgebung erhielten die sechs begünstigten Vereine und Einrichtungen so insgesamt 3605 Euro. Neben der Nieskyer Gutenbergschule, dem Altenpflegeheim Emmaus, der Sportgemeinschaft Mücka sowie der Jugendfeuerwehr Kodersdorf konnten so im Vorjahr zahlreiche Projekte realisiert und unterstützt werden. In den Sparkassenfilialen in Weißwasser und Umgebung bekamen sechs begünstigte Vereine und Einrichtungen insgesamt fast 3350 Euro.

Was die Mitglieder der Nieskyer Feuerwehr besonders freut, ist die Tatsache, dass die Einnahmen aus dem Verkauf in der Geschäftsstelle Niesky dieses Jahr dem Feuerwehrverein und der Feuerwehr Niesky zugutekommen werden, um so auch die Nachwuchsarbeit im Bereich der Jugendfeuerwehr zu unterstützen. Diese trifft sich aller zwei Wochen planmäßig zu ihren Ausbildungsdiensten, um auch in Zukunft fit für Wettbewerbe wie den Kreisjugendfeuerwehrtag zu sein. Auch in Weißwasser sollen die Einnahmen aus dem Verkauf des Kalenders in diesem Jahr der Jugendfeuerwehr zugutekommen.

Sportlicher hingegen geht es sowohl bei den Fotokalender der Nieskyer Tornados als auch bei den Volleyballhasen zu, Beide Druckwerke sind im größeren A3 Format mit ansehnlichen Sportmotiven gestaltet und für 10 Euro noch zu haben. Nachdem die Tornados ihre Bildpräsentation bereits auf dem Nieskyer Weihnachtsmarkt zeigten, wollen nun auch die Volleyballerinnen am bevorstehenden Wochenende aktiv werden und ihren Kalender auf dem Weihnachtsmarkt der Fleischerei Eichler am Freitag und Sonnabend zum Kauf anbieten. Den Almanach der Tornados finden Interessierte im Modeeck in der Görlitzer Straße oder aber auch im Fanshop im Stadion.

Wie gewohnt hat auch der Nieskyer Cartoonist namens Kümmel wieder einen Familientimer mit insgesamt 12 witzigen Ansichten auf den Markt gebracht. Dieser Kalender verfügt zudem über eine Übersicht der kommenden Ferientermine und einer Vorschau bis April 2019. Das 16 Zentimeter breite und 48 Zentimeter lange Druckerzeugnis kann man nach Aussage des Künstlers in Niesky im Museum, in der Comenius-Buchhandlung, in der Zinzendorfapotheke, im Fitnessstudio oder aber auch bei Geschenke Schatte für 7,95 Euro erwerben. Wie Dirk Hübner alias Kümmel informiert, kann man den bunten Planer auch direkt bei ihm erhalten.

Wer ganz spezielle Ansichten aus Niesky sucht, um diese an Freunde oder Bekannte zu verschenken, wird im Nieskyer Museum am Zinzendorfplatz fündig. Zu sehen sind auf den zwölf Kalenderblättern im A3-Format markante Nieskyer Straßenzüge wie die Horkaer Straße oder die Poststraße. Aber auch die Brüderkirche steht Modell. Der von der Stadt und dem Museum erarbeitete Kalender ist noch bis Freitag dieser Woche in der Touristinformation im Raschke-Haus für 12 Euro erhältlich. Gestaltet worden ist er unter anderem von der Nieskyer Stadträtin Gabriele Beinlich. Die Stückzahl dieses sehenswerten Werkes ist auf 500 Exemplare begrenzt.

