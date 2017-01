Schöne Grüße aus der Welt Ein Matrose sticht 1913 in See. Sein Abenteuer lässt sich nun dank eines Freitalers nachzeichnen.

© Grafik: SZ

Die Weltreise von Paul Seifert aus Gittersee beginnt noch einmal von vorn. Längst ist er tot, der Ortsteil seit 1945 nach Dresden eingemeindet, aber seine Abenteuer sind heute noch genauso spannend. Sie waren vergessen, bis die SZ historische Schriftstücke, Orte und Weltgeschehen wie ein Puzzle zusammengesetzt hat. Nun schickt sie Seifert zum zweiten Mal los. Es sind Erlebnisse eines Matrosen, der vor mehr als 100 Jahren aufbrach, ferne Länder zu entdecken. Ein Wagnis auf einem stampfenden Kohledampfer. Es ist eine Geschichte begleitet von Unglücken. Als Postkarten, die zwischen den Ländern wochenlang unterwegs waren, über Monate oder gar Jahre die einzige Verbindung in die Heimat waren. Es ist eine Reise in eine Zeit vor unserer Zeit, ohne Internet und Smartphones.

Alles fängt an, als Dieter Müller 1984 über die Prager Botschaft in die BRD flüchtete. Im Gepäck trug der Freitaler mehrere alte Postkarten, alle adressiert an Emil Seifert, Birkigter Straße 24 (inzwischen Cornelius-Gurlitt-Straße) in Gittersee bei Dresden. Wo genau er die herhat, weiß der heutige Unterammergauer nicht mehr. Wahrscheinlich waren sie ein Geschenk. Lange lagen die bunten, beschriebenen Bildchen unbeachtet herum. Lesen konnte Müller sie sowieso nicht. Die Schrift ist undeutlich und altdeutsch. Erst als der Bayer sich später mit Sütterlin beschäftigt, erahnt er den Inhalt. Vollends entschlüsseln konnte er ihn nicht. Er wendet sich an die Sächsische Zeitung. Die Archivare der SZ können zumindest die geschriebenen Wörter deuten. Zu viele Abkürzungen, Schwächen bei der Rechtschreibung sowie der Grammatik, wirre Schilderungen und fehlende Datumsangaben auf dem Poststempel – auch weil die Briefmarken fehlen – lassen trotzdem viel Platz für Interpretationen.

Paul Seifert sticht wohl 1913 in See. Regelmäßig schreibt der junge Mann seinem Vater und seinen Geschwistern. Er arbeitet mit zwölf anderen Besatzungsmitgliedern als Matrose auf dem Schiff Matador. So vermerkt er es auf einer der sechs erhaltenen Karten. Der Dampfer (Foto) wurde 1904 gebaut. Bis 1915 fuhr er unter diesem Namen für die Reederei Stürcken aus Bremen. 1956 wurde er abgewrackt. Herausgefunden haben dies Mitarbeiter des Deutschen Schiffahrtsmuseums in Bremerhaven.

Am 21. September 1913 meldet sich Paul Seifert aus Philadelphia. Ob es sein erster Kartengruß ist, ist nicht sicher, aber wahrscheinlich. Man sei gut in Amerika angekommen. Trotz drei Tagen schlechten Wetters und Sturm wäre die Überfahrt schön gewesen. „Seekrank bin ich nicht geworden“. Zu sehen gebe es auch so einiges in den USA. Trotzdem denkt Paul Seifert schon wieder an seine Lieben. Er hofft, dass in Hamburg, wo der Heimathafen seines Schiffes zu sein scheint, ein Brief oder eine Karte von der Familie auf ihn wartet. Erleichtert berichtet der junge Mann von einem gezogenen Zahn, der ihm schon zu Hause Probleme bereitet hatte.

Datumslos aus Kirkcaldy

Eine Karte aus Kirkcaldy kommt ohne Datum in Gittersee an. Paul Seifert ist in Schottland, 1913 müsste sich gerade dem Ende zuneigen. Die Nachrichten sind schlecht: „Ich habe mich jetzt sehr schwer verbrannt, habe Petroleum in den Ofen gegossen und der ist explodiert.“ Arme und Gesicht sind verletzt. Eigentlich soll er ins Krankenhaus, geht aber nicht. Fünf Tage kann der Matrose nicht arbeiten. Im Februar 1914 will er zu Hause sein.

Als sich Paul Seifert danach aus Helsingör in Dänemark meldet, klingt es schon weniger dramatisch: Er sei wieder gesund und werde an Bord bleiben. England, Marokko oder Italien sind die nächsten Ziele. So genau wäre das noch nicht bestimmt.

Vor Ostern 1914 schreibt Paul Seifert erneut, zumindest wünscht er allen ein glückliches Fest. Die Karte hat kein Datum, wird aber aus dem nordenglischen Heysham abgeschickt. Was der nächste Hafen ist, weiß der Matrose immer noch nicht. „Wir können jetzt hinfahren, wo wir wollen.“ Die Schiffsroute sei allerdings von ständigen Unglücken begleitet. „Wenn das so weitergeht, pfeife ich auf diese Fahrt.“

Macht er aber nicht. Am 16. April 1914 schickt Paul Seifert eine Karte aus dem walisischen Cardiff ab. Er berichtet vom nächsten Zwischenfall: Fast wäre man mit einem anderen Dampfer zusammengestoßen. Der Matrose scheint genug zu haben: „Wird Zeit, dass ich runterkomme.“

Kaum Sicht durch dichten Nebel

Vorher meldet er sich aber noch aus Kanada. Die Post wurde im Juli 1914 in Montreal abgestempelt. Der Erste Weltkrieg flammt gerade auf. Paul Seifert bekommt davon noch nichts mit. Dafür hat er etwas anderes Schreckliches erfahren. „Einen halben Tag von hier sind vor Kurzem über tausend Personen abgesoffen.“ In der Tat: Das Passagierschiff Empress of Ireland, 1906 in Glasgow gebaut und seitdem zwischen Liverpool und Quebec regelmäßig auf See, war in der Nacht zum 29. Mai 1914 im Sankt-Lorenz-Strom unterwegs. Es ist die 96. Atlantiküberquerung. Seine letzte. Dichter Nebel ließ kaum Sicht zu.

Kurz vor 2 Uhr rammte der norwegische Kohlefrachter Storsad das Schiff und riss ein 13 Meter hohes und fünf Meter breites Loch in den Rumpf. Die Empress of Ireland sank in 14 Minuten. 1 012 Menschen starben, nur 465 überlebten. Das Unglück gilt als drittgrößte zivile Schiffskatastrophe vor dem Ersten Weltkrieg nach dem Untergang der Titanic und des Raddampfers General Slocum. Bis heute ist es das schwerste Kanadas.

Als er davon hört, bekommt es Paul Seifert offensichtlich mit der Angst. „Ich habe Schluss gemacht“, schreibt er. Auf den Bermudas, dem nächsten Ziel seines Dampfers Matador, will er nicht mehr an Bord sein. Als der Matrose nach Hause kommt, warten neue Entbehrungen auf ihn. Er wird Soldat, kehrt aber aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Das erzählen andere Postkarten, die Paul Seifert von der Front schickt.

zur Startseite