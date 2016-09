Schöne Bilder vom Mulde-Radweg

Nossen. Die Koordinierungsstelle Mulderadweg schreibt bis zum 31. Oktober einen Fotowettbewerb aus. Gesucht werden die zehn schönsten Motive, die auf oder neben dem Radweg entstanden sein müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Gruppen-, Landschafts- oder Fahrradmotive handelt. Jeder Teilnehmer kann sich mit bis zu drei Motiven am Wettbewerb beteiligen. Bis zur Juryentscheidung am 15. November werden die Bilder auf der Internetseite www.mulderadweg.de präsentiert. Auf den Sieger wartet ein Übernachtungsgutschein in einem Hotel in Schöneck. (SZ)

mulderadweg@ltm-leipzig.de

