Schöne Bescherung kurz vor Weihnachten Eine Meißnerin klaut in einer Tankstelle das Portemonnaie eines Kunden. Das „Weihnachtsgeld“ kommt sie jetzt teuer zu stehen.

Ein Portemonnaie klaute eine Meißnerin einem Kunden in einer Tankstelle. Weniger das Bargeld, sondern die vielen Ausweispapiere waren das Problem. Die musste sich der Geschädigte alle neu beschaffen. © Claudia Hübschmann

Wer das schon mal selbst erlebt hat, der weiß, wie zermürbend das ist: Das Portemonnaie mit allen Papieren ist weg. Verloren oder gestohlen, das spielt dann keine Rolle mehr. Dann beginnt eine verzweifelte Suche. So ging es auch einem Weinböhlaer kurz vor Weihnachten vorigen Jahres. Nach einem Tankstopp in Meißen ist die Geldbörse weg. Sechs, acht Minuten sucht er das ganze Auto ab, stellt es auf den Kopf. Dann geht er noch mal zurück in die Tankstelle, vielleicht hat er es ja liegenlassen oder es hat jemand abgeben. Doch es ist nicht da. Dafür aber gibt es etwas anderes: eine Videoaufzeichnung. Darauf ist gut zu sehen, wie er das Portemonnaie auf dem Tresen ablegt, liegenlässt, die Kundin hinter ihm es ergreift und mit zwei Portemonnaies die Tankstelle verlässt. Auch auf dem Außengelände wird sie beim Einsteigen in ihr Auto gefilmt. So kann die Täterin schnell ermittelt werden.

Für den Geschädigten wird es durch eine Panne noch ungemütlicher. Er wird als Beschuldigter zur polizeilichen Vernehmung geladen. Erst dort klärt sich auf, dass er der Geschädigte ist. Die Polizei gibt ihm die Adresse der mutmaßlichen Täterin. Der Mann sucht sie auf, trifft sie auch an. Er bittet sie, ihm die Geldbörse wiederzugeben, schließlich sind nicht nur 120 Euro drin, sondern vor allem Papiere wie Personalausweis, Führerschein, Kopien von Fahrzeugscheinen, die Krankenversicherungskarte, die EC-Karte. Doch die Frau streitet ab, das Portemonnaie weggenommen zu haben. Jedes einzelne Dokument muss sich der 43-jährige Weinböhlaer für viel Geld und mit großem Aufwand neu beschaffen. Bis heute ist das Portemonnaie nicht wieder aufgetaucht. Wenigstens wurde mit der Geldkarte kein Missbrauch betrieben.

Die Täterin ist eine 65-jährige Frau aus Meißen. Nun sitzt die gebürtige Berlinerin vor Gericht. „Wat soll ick sachen. Ick war es nich“, will sie dem Richter weismachen. Auch als er ihr die Fotos der Überwachungskamera zeigt, bleibt sie dabei: „Ick hab´ det nich.“ Zuvor hatte sie noch versucht, eine falsche Spur zu legen. Sie fahre ein mintgrünes Auto, hatte sie behauptet. Tatsächlich ist das Auto grau. Das Kennzeichen gehört zu ihrem Fahrzeug, das auch durch einen bestimmten Aufkleber an der Heckscheibe eindeutig zu identifizieren ist.

Schon zur polizeilichen Vernehmung war die Frau nicht gekommen. Angeblich hat sie keine Vorladung erhalten. Das kann nicht sein. Die Polizei hat sie angeschrieben und mehrmals zu Hause aufgesucht. Als niemand öffnete, steckten die Polizisten schließlich eigenhändig die Ladung in den Briefkasten. Dennoch lügt die Frau dreist weiter: „Ich hab´ keene Ladung jekriegt, sonst wär´ ick doch hinjegang.“ Sie glaubt offenbar allen Ernstes, mit dieser Geschichte durchzukommen.

„Ich bin beeindruckt, wie man bei dieser Sachlage behaupten kann, es nicht gewesen zu sein. Entweder Sie sind besonders dreist oder Sie verschließen die Augen vor der Realität“, sagt Richter Andreas Poth. Das „Weihnachtsgeld“, das sich die Angeklagte erschlich, kommt sie nun teuer zu stehen.

Der Richter verurteilt sie wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1 200 Euro, also des Zehnfachen, was sich an Bargeld in dem Portemonnaie befand. Zahlt die Frau, die seit 27 Jahren erwerbsunfähig ist, die Geldstrafe nicht, kommt es für sie noch dicker. Dann muss sie die Strafe absitzen, geht für zwei Monate ins Gefängnis.

