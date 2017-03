Schöne Aussichten Der ambulante Pflegedienst „Pflege mit Herz“ baut eine Tagespflege für 20 Personen. Im Herbst soll alles fertig sein.

So soll die neue Tagespflege des ambulanten Pflegedienstes „Pflege mit Herz" aussehen. Die Planung und Bauüberwachung übernimmt das Bau- und Planungsbüro Romeo Pönitz aus Limmritz. Das stellte auch die Grafik zur Verfügung.

Auftraggeberin ist die Geschäftsführerin des Pflegedienstes Petra Schreiter

In Hartha entsteht eine weitere soziale Einrichtung. Sie ist für Menschen gedacht, die nicht mehr zu Hause zurechtkommen und ihren Alltag nicht allein gestalten können. Dabei geht es nicht nur um Senioren. Der ambulante Pflegedienst „Pflege mit Herz“ baut eine Tagespflege für 20 Gäste. Dabei handelt es sich um eine teilstationäre Einrichtung.

Die Tagesgäste werden in der Einrichtung von montags bis freitags voraussichtlich in der Zeit von 8 bis 16 Uhr betreut. Sie werden entweder von Verwandten oder einem Hol- und Bringedienst zur Betreuung und wieder nach Hause gebracht, sodass nicht wie von Anwohnern befürchtet, viele öffentliche Parkplätze in Beschlag genommen werden.

Entstehen soll das Gebäude, das einem großen Eigenheim im Bungalowstil gleicht, dort, wo einst das Verwaltungsgebäude der Wohnungsgenossenschaft Hartha (WGH) stand. Das wurde bereits vor einigen Jahren abgerissen. Das Land, das die WGH vom Wäscheplatz der Häuser Nummer 12 bis 18 verkauft hat, wird für die Zufahrt benötigt. „Die soll gestaltet und begrünt werden, sodass die Mieter der Wohnblöcke wieder eine schöne Aussicht haben“, sagte Petra Schreiter, Geschäftsführerin des ambulanten Pflegedienstes.

Die Arbeiten sollen bereits in einigen Tagen beginnen, allerdings nur, wenn es die Witterung zulässt. Den Auftrag für den Rohbau hat die Firma Haba Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH nach einer Ausschreibung bekommen. Die Tagespflege ist ebenerdig und somit auch für Gäste mit Beeinträchtigungen zu erreichen. Entstehen werden drei Ruhe- und Therapieräume sowie Funktionsräume wie die sanitären Anlagen, ein Pflegebad, Schwesternzimmer und Lagerräume. Auch an eine Küchenzeile wurde bei den Planungen gedacht. Denn die Gäste der Tagespflege sollen die Möglichkeit erhalten, ihren Alltag, den sie von daheim kennen, auch in der Tagespflege fortzusetzen. Das heißt, sie backen Kuchen, bereiten Salat zu oder decken den Tisch. Auch Feierlichkeiten wie Geburtstage sollen gemeinsam vorbereitet und begangen werden. Geplant sind ebenso thematische Veranstaltungen. Der Aufenthalt im Freien ist jederzeit möglich. Die großzügig geplante Terrasse bietet den Gästen allen Komfort, um bei entsprechendem Wetter ihre Freizeit im Freien zu gestalten. Sie können sowohl eigene Ideen einbringen oder bekommen Anregungen von den Betreuungskräften, die sich um den Tagesablauf kümmern. Kulinarisch versorgt werden die Gäste, bis sie wieder nach Hause gebracht oder abgeholt werden. „Das Essen bekommen wir von Appetito. Dabei handelt es sich um seniorengerechtes Essen. Mit der Firma haben wir gute Erfahrungen in unseren anderen Einrichtungen gemacht und bieten es auch in der Tagespflege an“, so Petra Schreiter. Mit der Inbetriebnahme der Tagespflege benötigt der ambulante Pflegedienst auch acht zusätzliche Mitarbeiter. Dazu gehören Pflegekräfte, Pflegeassistenten, Hauswirtschaftler und die Betreuer. In das Vorhaben investiert der Pflegedienst „Pflege mit Herz“ 850 000 Euro. Fördergeld gibt es nicht. Im Herbst sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und die ersten Gäste betreut werden. „Wir freuen uns auf diese neue Herausforderung und auf die Möglichkeit, den Harthaern ein neues Angebot zu unterbreiten, um ihr Leben wieder aktiver zu gestalten“, so Petra Schreiter. „Wir wissen, dass der Bedarf da ist, denn es gibt schon viele nachfragen“, so Petra Schreiter. Aufgenommen werden Gäste, die mindestens den Pflegegrad eins haben.

Anmeldungen werden schon jetzt unter Tel. 034328 44087 entgegen genommen.

