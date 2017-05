Schöne Aussicht für Luther Das Konfessionsdenkmal auf der Rabenauer Höhe wird saniert. Es erinnert an eine Zäsur in der deutschen Geschichte.

Rabenaus Bauamtsleiter Falk Seidel (Links) erläutert der SZ-Autorin die Baupläne für das Konfessionsdenkmal. Auch das gesamte Umfeld wird erneuert.

Zuletzt wurde das Denkmal 1930 erneuert, anschließend gab es ein Fest.

Ein Loch im Boden, darum ein Absperrzaun, dahinter stehen zwei alte Linden – das ist momentan alles, was Spaziergänger und Wanderer auf der Rabenauer Höhe vorfinden. Der Aussichtspunkt am Stadtrand, hinter dem gleichnamigen Hotel gelegen, ist eine Baustelle. Noch geht es hier sehr ruhig zu, doch in einigen Tagen werden die Arbeiter anrücken und die Kuppe neu gestalten.

„Das wird alles richtig schick werden, wir haben uns einiges vorgenommen“, sagt Falk Seidel, Bauamtsleiter der Stadt Rabenau, und entfaltet einen Plan. Es geht nicht nur um ein paar Bänke und Papierkörbe. Denn auf der Höhe, dem früheren Galgenberg, steht seit 1830 das Konfessionsdenkmal, eine Stele aus Sandstein. Sie soll an die Augsburger Konfession von 1530 erinnern. Damals traf sich auf einem Reichstag Kaiser Karl V. mit Kurfürsten, Herzögen, Grafen, Bürgermeistern und Stadträten. Etliche waren Anhänger Luthers, der 1517 mit seinen 95 Thesen die Reformation in Deutschland begründete. Nach jahrelangem Streit, Hass und Kriegsfehden unterzeichneten die lutherischen Reichsstände in Augsburg die Konfession, ein Bekenntnis zur neuen Kirche.

Vorgesehen ist nun, die Stele aus Sandstein zu restaurieren, sodass die Innenschrift von 1830 wieder lesbar wird. Das Denkmal befindet sich bereits in einer Chemnitzer Werkstatt. Auf die Spitze des Steins kommt ein Kreuz, so wie es auf alten Fotos von 1930 zu sehen ist. „Damals wurde das Konfessionsdenkmal erneuert, es war inzwischen sehr verwittert und das Kreuz fehlte gänzlich“, schildert Seidel. Neu gestaltet wird das gesamte Umfeld um den Gedenkstein und die Bäume. So werden zwei neue Linden gepflanzt, damit der Hügel wieder seine insgesamt vier markanten Bäume erhält. Einer war schon vor Jahren gefällt worden, die andere Linde im Januar 2017, weil sie morsch war. Deren Stamm wurde an der Siedlung Waldfrieden aufgestellt, als Insekten- und Käferhotel.

Um das Denkmal soll eine Buchenhecke wachsen, die zwei Zugänge werden wieder mit Pflaster ausgelegt. Doch das ist noch nicht alles, wie die Zeichnung von Bauamtsleiter Seidel verrät. Der frühere Galgenberg, 325 Meter hoch, war einst die Richtstatt der Rabenauer Herrschaft und wie sein Name schon sagt, tat hier der Henker sein Werk. Später war die Höhe Weideland, bis 1830 das Denkmal errichtet wurde. Auch in Zukunft soll die Kuppe Rastplatz, Picknickstelle und Aussichtspunkt sein. Etwas abseits der Stele wird deshalb eine Schutzhütte aufgebaut. Dazu kommen mehrere Bänke, Fahrradständer, ein Spielgerät für Kinder und eine Wandertafel. An der Spitze des Hügels, wo sich die Aussicht über Freital-Hainsberg, das Weißeritztal bis hin nach Wurgwitz und Pesterwitz öffnet, soll ein Fernrohr installiert werden und dazu eine Panoramatafel, auf der alle markanten Punkte, Orte, Berge eingezeichnet sind. Der Zeitplan müsste zu schaffen sein: Die Aufträge sind vergeben, größtenteils an einheimische Unternehmen. Seidel: „Im Oktober, spätestens zum Reformationsfest soll alles fertig sein.“

Die Stadt lässt sich die Neugestaltung von Denkmal und Umfeld, nicht zufällig ins Lutherjahr gelegt, einiges kosten. 138 000 Euro sind dafür eingeplant, etwa 80 Prozent der Bausumme, um die 110 000 Euro kommen als Fördermittel aus dem EU-Programm für die ländliche Entwicklung Leader.

