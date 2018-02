Schönberger Wasser kommt ans Licht Cunewalde beseitigt Hochwasserschäden – und beugt neuen vor.

Cunewalde. Das Schönberger Wasser wird an einer Stelle wieder ans Licht geholt. Mitte April sollen Bauarbeiten an dem Gewässer zwischen dem Ortsteil Schönberg und der Straße an der Wolfsschlucht in Cunewalde beginnen. Der Abschnitt, in dem Hochwasserschäden von 2013 beseitigt werden, ist knapp einen Kilometer lang.

Im oberen Bereich erfolgt auf einer Strecke von etwa 60 Metern die Offenlegung des Gewässers, indem man Überbauungen beseitigt. Außerdem werden beschädigte Böschungen repariert sowie neue als Ersatz von Ufermauern angelegt. Das kündigt Frank Hübler vom Ingenieurbüro Giehler aus Oderwitz an, das die Planungen erledigt. Stege zum Überqueren des Baches sollen wieder hergestellt werden. Die Kosten für die Maßnahme sind mit insgesamt knapp 370.000 Euro veranschlagt.

Mit der Ausführung der Bauarbeiten wird die Firma L & P-Bau aus Zittau beauftragt. Das hat der Cunewalder Gemeinderat beschlossen. Ende der Baumaßnahme am Schönberger Wasser ist laut derzeitigem Zeitplan Mitte Oktober. (SZ/ks)

