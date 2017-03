Schönberger Straße wird ausgebaut Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein. Allerdings haben sich die Kosten erhöht.

Den Ausbau der Schönberger Straße hatten die Waldheimer Stadträte schon vor geraumer Zeit beschlossen. Nun mussten für dieses Vorhaben weitere Mittel bereitgestellt werden. Der Bau der Straßenbeleuchtung ist nicht förderfähig, die Stadt muss diese selbst bezahlen. Dadurch entstehen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung Mehraufwendungen in Höhe von etwa 21 300 Euro. Die Stadträte beschlossen einstimmig, diese Summe aus der Rücklage zu finanzieren.

Baubeginn soll möglichst noch in diesem Jahr sein. „Der Fördermittelantrag liegt beim Landratsamt“, sagte Bauamtsleiter Michael Wittig. Die Anwohner sollen in einer Bürgerversammlung über den Ablauf informiert werden. „Wir haben die Baustrecke in zwei Abschnitte geteilt“, so Wittig. Demnach führt der erste vom Beginn der Straße bis zum Parkplatz der Stadtsporthalle. Der zweite Abschnitt reicht dann von dort bis zur Kirche. Der Parkplatz soll allerdings über die gesamte Bauzeit erreichbar sein. Das ist einerseits für den Zugang zur Stadtsporthalle wichtig, aber auch viele Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, nutzen den Parkplatz. Für 2017 rechnet die Stadt mit Baukosten von 500 000 Euro, davon sind 357 500 Euro Fördermittel. Der zweite Bauabschnitt soll 2018 in Angriff genommen werden und kostet 346 000 Euro (227 214 Euro Fördermittel).

