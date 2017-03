Schön wars! Manfred Breschke feiert seinen 65. und hat Pläne für den Ruhestand. Auch Thomas Schuch braucht einen neuen Plan.

Auf fast 20 gemeinsame Jahre im eigenen Kabarett schauen Manfred Breschke (l.) und Thomas Schuch zurück. © René Meinig

Die Liegeräder stehen parat. Mit ihnen werden sich Manfred Breschke und seine Frau Monika nun häufiger auf und davon machen. Beide sind im Ruhestand angekommen. Heute wird Manfred Breschke 65 Jahre alt. Nach 35 Jahren als Berufskabarettist zieht sich der Theatermacher zurück. So ganz Ade sagt er Thomas Schuch jedoch nicht. Mit ihm hat er 1998 das private Kabarett „Breschke & Schuch“ gegründet. Was war? Was kommt? Darüber sprechen die beiden Freunde und Kollegen am Ende ihres gemeinsamen Arbeitsalltages.

Herr Breschke, Sie gehen in Ruhestand – ganz ohne Angst vor Langeweile?

Manfred Breschke: Die werde ich bestimmt nicht haben. Aber mich überfällt ein gewisses Ruhebedürfnis. Nach so vielen Jahren Rundumbetreuung eines eigenen Theaters fühle ich mich ein bisschen erschöpft und freue mich auf Erholung. Dieser dauernde Kreativdruck schlaucht unheimlich.

Sie haben bewiesen, dass ein Kabarett ohne öffentliche Förderung funktionieren kann. Erst seit drei Jahren bekommen Sie einen kleinen Zuschuss.

Thomas Schuch: Ja, aber das geht nur, wenn man alles in einem ist: Intendant, Technischer Leiter, Geschäftsführer, Regisseur, Autor und Schauspieler. Das waren wir all die Jahre.

Manfred Breschke: Wobei sich meine Frau Monika ja bis zu ihrem Ruhestand um unsere Geldwirtschaft gekümmert hat. Das wurde dann notgedrungen mein Part.

War Ihnen klar, was auf Sie zukommt, als Sie „Breschke & Schuch“ gründeten?

Manfred Breschke: Klar war zunächst nur, dass wir etwas Eigenes wollten. Ich hatte 14 Jahre lang zum Ensemble der Herkuleskeule gehört, Thomas war sechs Jahre dabei. Wir wollten selbst Programme inszenieren, und die damaligen Mietpreise machten uns Mut. So haben wir 1998 „Breschke & Schuch“ gegründet und bei der Wahl der Räumlichkeiten hier am Wettiner Platz auf Dieter Hallervordens Rat gehört, Platz für mindestens 200 Gäste anzubieten. Sonst rechnet sich das nicht, hat er gesagt. Das haben wir beherzigt, auch wenn uns das Theater recht groß vorkam.

Hat es sich denn gerechnet?

Thomas Schuch: Erst mal nicht. Die erste Spielzeit war wirklich schlimm – der Totalschock! Wir haben so wenig eingespielt, dass wir uns unsere Honorare selbst spenden mussten.

Manfred Breschke: Aber was wäre die Alternative gewesen?! Wir hätten das Vorhaben aufgeben und als freies Kabarettisten-Duo durch Deutschland ziehen können. Ohne die Verantwortung für ein eigenes Theater, aber dauernd im Auto unterwegs, von Gastspiel zu Gastspiel, nie zu Hause. Das wollten wir nicht.

Wie lange hatten Sie so zu kämpfen?

Manfred Breschke: Es ging mal besser und mal schlechter. Außerdem mussten wir im Sommer 2002 mit dem Hochwasser klarkommen. Kaum war alles aufgebaut, eingerichtet, angelaufen, ging das Theater futsch, und alles begann von vorn. Aber Stück für Stück haben wir uns in der Stadt bekannt gemacht, und wenn wir heute fragen: Was haben wir erreicht? Dann können wir sagen: Wir sind eins der in Dresden fest etablierten privaten Theater.

Thomas Schuch: Das war aber eben nur mit einem hohen Maß an Selbstausbeutung zu schaffen.

Die dürfte jetzt, da Manfred Breschke das Kabarett verlässt, nicht geringer werden, oder?

Thomas Schuch: Wir müssen uns ganz neu organisieren. Aber Fakt ist: Ich mache alleine weiter und hoffe darauf, Partner zu finden, die mit eben diesem Enthusiasmus Kabarett machen, wie wir das fast 20 Jahre lang zusammen getan haben.

Manfred Breschke: Und ich werde einige Rollen auch weiterhin übernehmen. Aber zu viel darf es nicht werden, sonst wäre ich scheinselbstständig und hätte ja doch wieder keine Zeit für meinen ruhigen Stand.

Was haben Sie denn mit Ihrer vielen freien Zeit vor?

Manfred Breschke: Ich möchte mit meiner Frau reisen, auch mal wieder ein Programm inszenieren und endlich ganz viel ins Theater gehen, Stücke im Staatsschauspiel, im TJG, auf dem Theaterkahn und in der Staatsoperette sehen.

Thomas Schuch sagt, für Operette haben Sie ein großes Faible. Stimmt das?

Manfred Breschke: Stimmt. Da hatte er es nicht leicht mit mir!

Thomas Schuch: Das Thema ging mir sofort durch den Kopf, als ich mich in letzter Zeit öfter als sonst gefragt habe: Was weiß ich eigentlich von Manfred? Er hat an der Operette mit großer Leidenschaft vier Jahre lang in „My fair Lady“ den Mr. Doolittle gespielt. Ich denke an seine Offenbach-Begeisterung, an das Phantom der Oper und an August in der Unterwelt mit den Dresdner Salondamen bei uns im Haus. Ich selbst habe Operetten-Inszenierungen nur unter Schmerzen zugestimmt.

Manfred Breschke: Aber dann hast du ganz großartig mitgespielt!

Thomas Schuch: Naja, hat schon Laune gemacht.

Welche Verschiedenheiten haben Sie außerdem miteinander gelebt?

Manfred Breschke: Am liebsten schreibe ich neue Texte und gehe dann so schnell wie möglich damit vor Publikum – ganz anders als Thomas, der unter drei Wochen Probenzeit keinen Zuschauer haben will. Aber er ist ja auch ein richtig ausgebildeter Schauspieler, während ich als Quereinsteiger durch meine Freude an Theater und Kabarett auf die Bühne gekommen bin.

Thomas Schuch: Ich sage lieber etwas zu den Dingen, die wir wunderbar gemeinsam können: So frei mit einem Bühnenpartner zu agieren wie mit Manfred, das habe ich nie zuvor erlebt. Wirklich einmalig! Da braucht der eine den anderen nur ganz minimal mit einer Geste oder einem Satz anzusprechen, und der andere greift es sofort auf und macht damit weiter.

Wie genau machen Sie nun weiter?

Thomas Schuch: Ich übernehme die Geschäftsführeraufgaben von Manfred, die er zuvor von seiner Frau übernommen hat. Ich schreibe weiterhin Texte, führe Regie, übernehme Rollen. Aber ich werde mehr hinter den Kulissen zu tun haben und hoffe, dass ich für die künstlerische Arbeit mit allen Höhen und Tiefen unserer privaten Bühne begeisterte Kabarettisten finde.

Das Gespräch führte Nadja Laske.

zur Startseite