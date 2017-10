Schön, aber wertlos Sammeln kann man fast alles. Aber nicht alles wird man beim Markt auch wieder los. Zum Beispiel Telefonkarten.

Ursula und Gunther Paul aus Dresden lassen sich von Hans-Peter Slodowski (r.) vom Heidenauer Philatelisten- und Sammlerverein zum Wert von Telefonkarten beraten. © Marko Förster

Telefonkarten waren mal der Renner. Für Jugendliche scheint das was aus einer anderen Zeit zu sein. Ursula Paul hat sie mal gesammelt. Die, die sie von Kollegen bekam, und die, die es direkt für Sammler gab. Einige hat sie sogar „gekaubelt“, spricht getauscht. Nun ist die Zeit vorbei, die der Telefonkarten und die des Sammelns. Ursula und Gunther Paul kamen deshalb am Sonnabendvormittag in die Heidenauer Drogenmühle zum zehnten Sammlermarkt. Sie packen ihre Karten aus und warten auf einen sachkundigen Begutachter vom Sammler- und Philatelistenverein. Nebenan am Tisch durchforstet Ralph Kirsten derweil auf der Suche nach Raritäten eine Kiste Briefumschläge mit Briefmarken. Er sucht das, was andere übersehen, eben die berühmte Nadel im Heuhaufen. „So was zum Beispiel“, sagt er und zeigt eine auf einem Brief geschwärzte Briefmarke. Das sei in der DDR gemacht worden bei Marken aus dem Westen, wenn sie den Oberen nicht gefielen.

Die Pauls und Slodowski fachsimpeln. Schöne Motive, sogar ausländische Karten sind dabei. Doch es sind alles Riesenauflagen und wenige Sammler, sprich, wer sammelt, hat schon alles und die Zahl der Sammler nimmt nicht zu, so Slodowski.

Das Problem hat auch der Verein. Der Durchschnitt ist über 70, sagt Vorsitzender Frank Hofmann, und freut sich über zwei neue Mitglieder, die „unter 60 Jahre“ sind. Ralph Kirsten ist mit seinen 49 Jahren der Jüngste im Verein. „Und das seit Jahren, das ist bedenklich.“

Ursula und Gunther Paul werden keine Mitglieder, auch wenn sie fasziniert sind von dem, was ihnen Hans-Peter Slodowski vom Verein erzählt. Seine Botschaft am Ende ist weniger faszinierend. Mehr als 50 Cent pro Karte, in Ausnahmen mal zwei Euro, sind nicht rauszuholen. Vielleicht haben sie im Internet noch eine Chance, sagt er. „Sie haben doch sicher Enkel, die das machen können.“

Die Pauls packen ihre Telefonkarten wieder zusammen. „Da bleiben sie zu Hause“, sagt Ursula Paul. Auch Ralph Kirsten ist unverrichteter Dinge wieder gegangen. Zu viele vor ihm haben die Kiste schon durchsucht. Nebenan stöbern einige noch in Alben und tauschen sich aus. Frank Hofmann ist zufrieden und wünscht sich nur noch ein paar Jüngere, gern auch Sammler von anderen Dingen außer Briefmarken und Münzen.

Nächster Vereins- und Tauschabend, 24. Oktober, 19 Uhr, Drogenmühle, Vorsitzender, Telefon: 0351 2023285.

