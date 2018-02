Schöffen gesucht Sowohl für das Verwaltungsgericht in Dresden als auch für die beiden Amtsgerichte in Pirna und Dippoldiswalde sucht der Landkreis ehrenamtliche Richter.

Pirna. Sowohl für das Verwaltungsgericht in Dresden als auch für die beiden Amtsgerichte in Pirna und Dippoldiswalde sucht der Landkreis ehrenamtliche Richter. Diese sogenannten Schöffen werden von 2019 bis 2023 unter anderem im Bau-, Umwelt-, Versammlungs-, Jugend- und Asylrecht eingesetzt. Bei der Rechtssprechung sollen sie gleichberechtigt neben den jeweiligen Berufsrichtern mitwirken. Ehrenamtliche Richter müssen nicht über besondere juristische und verwaltungsrechtliche Kenntnisse verfügen, im Gegenteil: Gerade weil sie juristische Laien sind, hat die Justiz Interesse daran, ihre beruflichen, sozialen und gesellschaftlichen Kenntnisse in Gerichtsverfahren mit einfließen zu lassen. (SZ)

Bis 31. März können sich Bürger des Landkreises, die zwischen 25 und 69 Jahre alt sind, bewerben. Die Unterlagen gibt es hier sowie in den vier Bürgerbüros des Landkreises.

