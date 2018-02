Schöbel war da

Frank Schöbel bei seinem Auftritt in Görlitz.

Das Theater war sehr gut besucht und empfing den vor allem aus DDR-Zeien bekannten Star begeistert.

Görlitz. Mag sein, dass Frank Schöbel die ganz großen Hallen nicht mehr füllt. Das muss er aber auch nicht. Das Görlitzer Gerhart-Hauptmann-Theater war am Sonnabend jedenfalls sehr gut besucht, als der 75-jährige Sänger Hit auf Hit sang und von den Gästen bejub elt wurde. Das Publikum ist mit Schöbel reifer geworden, doch es verbindet beide die Erinnerung an die großen Zeiten, als Schöbel mit Liedern wie „Wie ein Stern“ oder „Wir brauchen keine Lügen mehr“ deutschlandweit für Furore sorgte. Und so tourt Schöbel weiter durch das Land, sehr zur Freude seiner Fans. Auch in Görlitz.

