„Schockiert über diese Zerstörungswut“ Nach den Vandalen, die 55 Obstbäume am Höhenweg zerstört hatten, wird weiter gesucht. Der Schaden beträgt fast 4 000 Euro.

Sinnlose Gewalt: Abgeknickte Bäume am Höhenweg. © privat

Erst eine wüste Prügelei, dann die restlichen überschüssigen Kräfte an jungen Obstbäumen auslassen? Noch könne ein direkter Zusammenhang zwischen der Schlägerei mit sechs Verletzten nach der Energy Beachparty in Siebenlehn am vergangenen Wochenende und den kaputten Bäumen nicht gezogen werden. Das teilt die zuständigen Polizeidirektion mit. Allerdings steht zu vermuten, dass der handfeste Streit zwischen einem Dutzend Besuchern des Festes und die zerstörten Jungbäume am Höhenweg zwischen Siebenlehn und Augustusberg miteinander zu tun haben.

Nach einem Bericht in der SZ am vergangenen Dienstag hatten sich viele Nossener gefragt, wer die Obstbäume überhaupt gepflanzt hatte und wie hoch der Schaden sei. Die Antwort gibt Jörg Lantzsch, stellvertretender Vorsitzender vom Verein Kulturlandschaft Lommatzscher Pflege: „Wir hatten 89 Bäume mit Fördermitteln von EU und Freistaat im vergangenen Herbst mit 25 freiwilligen Helfern gepflanzt, um den Weg aufzuwerten. Über die gezielte Zerstörungswut sind wir tief schockiert.“ 55 Bäume wurden durch die Vandalen umgeknickt, nur die Triebe blieben stehen.

Nun müsse man bis Herbst warten, bis man die Obstbäume neu pflanzen könne. Einer davon koste 69 Euro, sagt Lantzsch. Das ergibt bei 55 kaputten Bäumen eine Schaden von 3 795 Euro. „Auf dem bleiben wir erst mal sitzen. Neu pflanzen müssen wir, weil sonst die Fördergelder flöten gehen. Die gibt es nur, wenn wir nach fünf Jahren nachweisen können, dass die Bäume ihren Zweck erfüllen“, sagt Lantzsch traurig. Er hofft nun, dass die Randalierer gefunden werden oder sich freiwillig melden, um beim Wiederaufstellen mitzuhelfen.

