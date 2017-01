Schockanrufe: Täter in Chemnitz gestellt

Der Dresdner Polizei ist es gelungen, einen mutmaßlichen Betrüger festzunehmen. Der 28-jährige Pole suchte am Dienstagabend eine Rentnerin in Chemnitz-Sonnenberg auf, um bei der 85-Jährigen als Bote 1 300 Euro abzuholen. Als er das Geld annahm, sah er sich plötzlich den Beamten gegenüber. Inzwischen wurde ein Haftbefehl gegen den Mann vollstreckt.

Der Verdächtige soll bereits Anfang Dezember eine Rentnerin um 800 Euro und ihre EC-Karte erleichtert haben. Seine Masche sind sogenannte Schockanrufe. Er oder seine Komplizen hatten die Dresdnerin angerufen, sich als Polizisten ausgegeben und berichtet, ihr Sohn sei in einen Verkehrsunfall verwickelt, er läge im Krankenhaus und sein Führerschein stehe auf dem Spiel, wenn nicht 2 000 Euro gezahlt würden. Der 28-Jährige habe später mit der so erbeuteten EC-Karte an Automaten Geld abgehoben – und geriet möglicherweise so auch ins Visier der Polizei. Es wird geprüft, ob er auch für weitere Betrügereien verantwortlich ist, teilte die Polizei mit. (SZ/lex)

