Schock soll wachrütteln Drogenkonsumenten werden immer jünger. Kann ein nachgestellter Unfall dem vorbeugen?

Zum Aktionstag „Inklusion und Sucht“ hat das Landratsamt einen Unfall nachstellen lassen. © Dietmar Thomas

Schwer verletzt und bewegungsunfähig sitzt die junge Frau in dem Unfallwagen. Sie ist mit einem zweiten Fahrzeug zusammengestoßen. Dessen Fahrerin kann mithilfe der Feuerwehr ihr Auto schnell auf eigenen Beinen verlassen. Sie wird von den Rettungskräften vor Ort versorgt, bekommt Kopf und Arm verbunden. Die Frau steht unter Schock. Ein Polizist ist bemüht, sie zu beruhigen und von der Unfallstelle fernzuhalten. Die Fahrerin im zweiten Auto hat es schlimmer erwischt. Aus eigener Kraft kommt sie nicht heraus. Die Feuerwehr muss sie freischneiden. Erst als Dach und Türen des Autos ab sind, kann die Frau befreit werden.

Rund 200 Schülern sollte mit dieser nachgestellten Szene klar gemacht werden, was es heißt, einen Unfall zu bauen, im schlimmsten Fall unter Einfluss von Drogen oder Alkohol. Um das zu verhindern, hat das Landratsamt den Aktionstag „Gemeinsam Leben in Mittelsachsen – Inklusion und Sucht“ etabliert. Vor und in der Hartharena haben Schüler und Gäste am Mittwoch erfahren, wo sie im Ernstfall Hilfe erhalten und wie es sich anfühlt, gehbehindert oder blind zu sein. Denn auch eine bleibende körperliche Beeinträchtigung kann die Folge eines solchen Unfalls sein.

Viele unterschätzen die Wirkung von Alkohol. Christoph hat sich auf den Test eingelassen und mit einer Rauschbrille, die den Zustand mit 1,3 Promille Alkohol im Blut simuliert, im Slalom durch einen Parcours bewegt. Immer wieder kippte dabei ein Hütchen um, der 15-Jährige brauchte einige Zeit bis zum nächsten Schritt. „Ich sehe alles doppelt, weiß nicht, welches Hütchen jetzt richtig ist“, sagte der Grünlichtenberger. „Dass das bei 1,3 Promille schon so krass ist, hätte ich nicht gedacht.“

Bei Christoph war die Erfahrung nur simuliert. Doch es gibt sie auch in der Realität. „Unser Klientel wird immer jünger“, sagt Martin Creutz, der Leiter der Suchtberatungsstelle der Diakonie Döbeln. Auch die Schwere der Schädigungen durch den Konsum von illegalen und legalen Drogen nehme weiter zu. Etwa 25 Prozent der Betroffenen, die in der Beratungsstelle landen, sind drogenabhängig, über die Hälfte alkoholkrank. Nach wie vor ist Alkohol Droge Nummer eins. „Das betrifft alle sozialen Schichten, vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Geschäftsführer“, sagte Creutz.

In den Beratungen stehen er und seine Kollegen den Betroffenen vor allem als Gesprächspartner zur Seite. Denn das fehle den meisten. Viele hätten neben anderen Konsumenten kaum noch soziale Kontakte. „Es besteht die Gefahr der totalen Isolation“, sagte Creutz. Diese Erfahrung teilen die meisten Süchtigen mit Menschen, die eine Behinderung haben.

Wie diese sich fühlen, haben Schüler der Oberschulen Leisnig, Waldheim und Hartha sowie des dortigen Gymnasiums am Mittwoch nachempfinden können. Sie trauten sich, blind Fußball zu spielen, mit einem Ball, der im Inneren mehrere Glöckchen hatte. Im Rollstuhlparcours mühten sich Schüler teilweise zu zweit, über eine unebene Platte zu fahren.

Eine Situation, die Britta Soppala aus Roßwein nur allzu vertraut ist. Seit ihrer Kindheit ist die 50-Jährige auf den Rollstuhl angewiesen. In der Muldestadt kommt sie nur beschwerlich voran. „Die Stadt ist nicht wirklich barrierefrei“, sagt Soppala. Die Schräglage und das Kopfsteinpflaster auf dem Marktplatz sind dabei nur zwei Problemstellen. Zumindest die Supermärkte, das Rathaus, die Sparkasse und ihr Zahnarzt sind für die Roßweinerin zugänglich. Schwierig war es hingegen in der Kita, der Grundschule sowie der Oberschule, die ihre Tochter besucht hat. „Erst das Gymnasium war barrierefrei zugänglich“, sagte Soppala, die bei Elternabenden immer auf Hilfe angewiesen war.

zur Startseite