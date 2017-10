Schock-Rechnungen im Bröckel-Hochhaus Die letzten Monate in dem 14-Geschosser werden teuer. Die Mieter sollen über 1 000 Euro Nebenkosten nachzahlen.

Die Heizung ist kalt, die Rechnung heiß: Henrietta Naudszus soll kräftig Heizkosten nachzahlen.

Die vielen leeren Wohnungen im Hochhaus am Pirnaischen Platz könnten ihre Rechnung in die Höhe getrieben haben.



Das Hochhaus am Pirnaischen Platz bröckelt. Die Heizung ist seit Monaten kaputt. Und der 14-Geschosser ist so marode, dass Henrietta Naudszus und die restlichen 40 Mieter in den nächsten Monaten ausziehen müssen. Als wäre das für die 80-jährige Frau nicht schlimm genug, so soll sie jetzt auch noch Betriebskosten nachzahlen. Keinen Kleckerbetrag, sondern 1 240 Euro – das Vierfache ihrer monatlichen Warmmiete. „Ich weiß nicht weiter“, sagt die alleinstehende Rentnerin.

Insgesamt werden der Frau mehr als 2 600 Euro Heiz- und Betriebskosten in Rechnung gestellt. Gut die Hälfte hatte sie mit der Miete vorausgezahlt. Bei dieser Summe könnte man auf die Idee kommen, sie lebe in einem größeren Appartment. Tatsächlich misst die Wohnung aber nur 44 Quadratmeter.

Zahlen soll die Dresdnerin vor allem für die Heizung. Für den Zeitraum von Oktober 2015 bis September 2016 habe sie Fernwärme im Wert von 1537 Euro verbraucht, ist in der Aufschlüsselung zu lesen. Zum Vergleich: Vier Jahre vorher war die Rechnung halb so hoch. Nach SZ-Informationen ist Henrietta Naudszus nicht die einzige Bewohnerin, die eine Rechnung mit ähnlich hohen Beträgen bekommen hat. Ein anderer Mieter berichtet, ihm sei das 31-Fache an Wasser im Vergleich zu den letzten Jahren berechnet worden.

Die IVN Hausverwaltung, welche die Briefe verschickt hat, bestätigt deren Echtheit und auch die teils hohen Nachforderungen. „Natürlich ist das ärgerlich und dramatisch“, sagt Martina Schlünzen von dem Berliner Unternehmen. „Aber wenn über Jahrzehnte die Vorauszahlungen nicht erhöht werden und das Heizverhalten nicht geändert wird, ist das so.“ Es gebe auch Mieter, die ein Guthaben in Höhe von 600 Euro hätten. Das Geld verlangt die Hausverwaltung stellvertrend für den alten Eigentümer, die Segal Group. Diese hatte das Hochhaus im Sommer an ein anderes Unternehmen verkauft.

Der Dresdner Mieterverein rät allen Bewohnern, die Nebenkostenabrechnung genau zu überprüfen und sich rechtlichen Rat zu holen. „Sie dürfen in die Rechnungsbelege Einsicht nehmen“, sagt Sprecherin Katrin Kroupová. Zwar schreibt IVN, die Mieter müssten dafür zu den üblichen Geschäftszeiten nach Berlin kommen, und das innerhalb von vier Wochen nach Zustellung der Rechnung. Derartige Vorgaben seien aber nicht rechtmäßig, so Kroupová. Mieter hätten ein ganzes Jahr Zeit. „Wir wissen aus Erfahrung, dass auch andere Hausverwaltungen solche Fristen setzen, um Druck aufzubauen und die Bewohner zu einer schnellen Zahlung zu bewegen.“

Außerdem sei eine Fahrt nach Berlin unangemessen. Um die 20, 30 Kilometer wären noch vertretbar. Aber nicht 200. „Die Bewohner haben das Recht, die Unterlagen in Dresden zu sehen. Ist das nicht möglich, muss der Vermieter die Belege auf Wunsch per Post schicken.“ Was die Heizkosten angeht, so dürfte es nach Ansicht des Mietervereins schwer werden, Fehler beim Ablesen der Zähler nachzuweisen. Am sichersten wäre es, wenn die Stände vor dem Ablesetermin fotografiert werden, mit Zeitstempel. Pauschal will Katrin Kroupová nicht anzweifeln, dass die Heizkosten nicht stimmen. „Die Kosten werden schon deshalb höher als gewöhnlich sein, weil die Räume ringsherum ausgekühlt sind.“ Von den 180 Wohnungen sind heute noch etwa 40 vermietet. Außerdem wurde das Haus nie wärmegedämmt. 1966 zogen die ersten Mieter ein. Seither ist kaum etwas an dem Gebäude gemacht worden.

Andere Kosten wie für Straßenreinigung, Aufzug und Winterdienst sind in den letzten Jahren zwar auch gestiegen, nehmen aber nur einen Bruchteil der Nebenkostenabrechnung ein. Für einen Sicherheitsdienst hat der Vermieter eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr rund 12 400 Euro ausgegeben, für Ungezieferbekämpfung etwa 265 Euro.

Sein Versprechen, die Heizung wieder funktionstüchtig zu machen, hat der Vermieter auch nicht eingehalten. Letzte Woche sollte eigentlich alles wieder funktionieren, drei Wochen nach Beginn der Heizperiode. Bislang ist aber nichts passiert. Die Anlage hatte bei Bauarbeiten im Frühjahr Schaden genommen. 170 Heizungsventile müssen ersetzt werden.

Ob das in der Zwischenzeit passiert ist, ist unklar. „Wir rechnen jederzeit damit, dass uns die Prüfprotokolle der Druckprobe überreicht werden“, sagte Drewag-Sprecherin Gerlind Ostmann am Mittwoch. Dies sei Voraussetzung, um die Fernwärme wieder zuzuschalten.

Zumindest muss Henrietta Naudszus in den schon recht kühlen Nächten nicht frieren. sie hat sich einen Elektroheizer besorgt und ins Wohnzimmer gestellt. Den Strom dafür bezahlt sie.

