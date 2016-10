Schock im Fuchsbau Fans aus Weißwasser sorgen für Betroffenheit. Ihre Gewalt macht auch vor Kindern nicht halt.

Ein Bayreuther Ordner (vorn) stellt sich einem aggressiven Weißwasseraner in den Weg. © Anonym

Sportlich läuft es für die Lausitzer Füchse in der Tabelle mehr als passabel. Platz vier steht nach zwölf Spielen zu Buche, eine Zittersaison wie im Vorjahr scheint in weiter Ferne. Der Ruf des Vereins ist durch Vorkommnisse am Wochenende ligaweit dennoch stark beschädigt. In sozialen Medien teilen Menschen aus der Lausitz mit, als Familie nicht mehr in die Eisarena gehen zu wollen.

Dass im Fuchsbau Kinder im Kindergartenalter unvermittelt von einem „Fan“ der Heimmannschaft geschlagen werden, ist ein trauriges Novum. So geschehen am Sonntagabend am Ende der Partie der Lausitzer Füchse gegen den EC Bad Nauheim. Ein Statement dazu stellte Füchse-Sprecher Andreas Friebel gleich an den Anfang der routinemäßigen Pressekonferenz nach der Begegnung. Noch bevor ein größerer Kreis Notiz von der Begebenheit genommen hatte, setzte er ein deutliches Zeichen, dass der Verein sie nicht kaschieren werde und stellte harte Konsequenzen in Aussicht. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein Anhänger der Füchse auf eine Fan-Familie aus Bad Nauheim losgegangen, Eltern, Großeltern, zwei fünf- und sechsjährige Kinder. Die wurden im Gesicht getroffen und verletzt. Die Tat ereignete sich, als der Ordnungsdienst eine Gruppe Gästefans zu ihrem Bus geleitete. Die Bad Nauheimer hatten wegen früherer Vorkommnisse im Vorfeld ihre Bedenken mitgeteilt, also sicherte Security ihren Heimweg, teilte der Füchse-Sprecher mit. Nicht ahnen habe man können, dass in Abwesenheit der Ordner die gesondert angereiste Familie angegriffen würde. Der Vorfall wühlt Friebel merklich auf, auch Füchse-Trainer Hannu Järvenpää zeigte sich betroffen. Die beiden Kinder seien nach dem Vorfall im Kabinenbereich von der Teamärztin versorgt worden, sagte der Vereinssprecher. Spieler, die dazu kamen, eigentlich, um sich nach dem Match behandeln zu lassen, kümmerten sich ebenfalls um die kleinen Fans, die später mit ihrer Familie heimfahren konnten. Auch in den sozialen Medien ist von Respekt gegenüber der Reaktion der Eishockeyprofis zu lesen. Und nein, die Mehrheit der Lausitzer sei so nicht.

Allerdings kam es nur zwei Tage zuvor beim Gastspiel der Füchse in Bayreuth ebenfalls zu Gewalttätigkeiten. Wieder gehören jüngere Zuschauer zu den Betroffenen. Auch hier habe man die Angreifer wohl identifiziert, es handelt sich nicht um dieselbe Person beziehungsweise Personengruppe, sagte Andreas Friebel. Die Bayreuther Stadtpolizei bestätigte, am Spielabend im Eisstadion vier Fans aus Weißwasser festgesetzt und ihre Personalien aufgenommen zu haben. Die Ermittlungen laufen, mehrere Vorwürfe stehen im Raum, zu denen man sich noch nicht genauer äußern könne, hieß es auf SZ-Nachfrage aus Nordfanken. Zu befragende Zeugen gibt es reichlich, auch bei der weltweiten Liveübetragung des Spiels im Internet waren die Szenen überdeutlich zu sehen.

Ein Bayreuther Journalist befand sich in unmittelbarer Nähe. Zunächst sei ein stattlicher, schwarzgekleideter Gästefan mit einer Sturmhaube über dem Gesicht zum Bad Nauheimer Block gelaufen. „Was geht jetzt ab“, fragte sich nicht nur der Kollege, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, weil es ihm vor allem um den Sport gehe. Im Block attackierte der Maskierte dann Fans der Heimmannschaft, die offenbar deutlich jünger und schwächer waren als er selbst. Ordner kamen hinzu, der Angreifer wurde selbst verletzt, wollte aber auch im Gesicht blutend nicht ablassen. Kinder wurden weinend Zeugen der sinnlosen Brutalität. Die Polizei bestätigt, dass der Rädelsführer medizinisch versorgt werden musste. „Er wird sich zu verantworten haben“, sagte ein Sprecher.

Diese Ereignisse gehen über Fanrivalität hinaus. In Online-Kommentaren und Foren lässt sich nachlesen, welches Bild sie auf den Verein und die Lausitz werfen. Füchse-Sprecher Andreas Friebel spricht von einem gesellschaftlichen Problem, ordnet das in einen Zusammenhang mit Pegida oder den Vorfällen um Flüchtlinge in der Region ein: „Es gibt keine Grenzen mehr. Jegliche Form von Hemmung fällt.“ Neben Stadionverboten für die identifizierten Täter kündigt er eine Sicherheitskonferenz zu dem Thema an. Bestimmte, nicht näher benannte Projekte fielen zunächst weg.

Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach hat Kontakt zu Fangruppierungen aufgenommen. Dabei fehlt ein Ansprechpartner, der zwischen Szene und Verein vermittelt. Die Position ist derzeit vakant, es gebe niemanden, der diese Rolle ausfüllen wolle, informierte der Verein erst vor einigen Tagen. Ergebnisse des versuchten Fan-Dialogs konnte Füchse-Sprecher Friebel am Montag noch nicht vorlegen, hofft aber auf Zusammenarbeit: „Wenn sie helle genug sind, werden sie wissen, worum es geht.“ Er gehe davon aus, dass sich nach dem Angriff auf Kinder keiner mehr hinter die Täter stellt. Andere Töne sind im Internet zu lesen. Auf der Facebook-Seite der Lausitzer Füchse droht ein Nutzer, offenbar mit seinem Klarnamen, einem anderen Füchse-Anhänger, er brauche „auf die Fresse“, weil dieser Unterstützung der Fanszene bei der Aufklärung der Übergriffe verlangte. Die Füchse reagierten besonnen: Das Internet sei kein rechtsfreier Raum. „Wer hier Personen Prügel androht, geht auf ganz dünnes Eis.“ Dann verstummte der Pöbler.

