Schober mit neuem Pferd unterwegs Der Rothenburger hat sein bestes Pferd an einen amerikanischen Olympiasieger verkauft.

Beim Pfingstturnier in Horka voriges Jahr ist Philipp Schober noch mit Quinta geritten. © H.-E. Friedrich

Lublin in Polen kurz vor der weißrussischen Grenze war das erste Auslandsturnier 2017 für den Rothenburger Springreiter Philipp Schober. Obwohl der 333. der Weltrangliste beim CSI**-Turnier in den Weltranglistenspringen leer ausging, war er zufrieden mit dem Turnier.

Der Grund für die Bescheidenheit ist einfach: Sein bis dahin bestes Pferd im Stall, Quinta, hatte Schober Anfang des Jahres an McLain Ward, einen amerikanischen Olympiareiter, (u. a. zweifacher Mannschafts-Olympiasieger) verkauft. Für die aktuellen sportlichen Chancen des 29-Jährigen ist das zwar schlecht, aber genau das ist auch die Idee seiner Firma Sportpferde Schober: Ausbildung, Vorstellung und Vermarktung von Sportpferden. „Jetzt heißt es eben wieder, den nächsten Kracher auf das Niveau zu bringen“, sagt er selbst. In den vergangenen Wochen war der Rothenburger also auf Suche nach potenziellen Nachfolgern von Quinta, testete verschiedene Pferde und entschied sich letztlich für zwei noch junge Springpferde aus den Niederlanden. Das andere Pferd von Schober mit dem Niveau für besonders schwere Springen, Zandigo, hatte sich leicht verletzt, wird von Schober geschont und langsam wieder aufgebaut – stand also bei den ersten Turnieren des Jahres auch nicht zur Verfügung.

Mit seinem neuen Pferd Fa Fie Again ritt der Rothenburger in Lublin dreimal in die Platzierung der kleinen Tour. Dieses siebenjährigen Niederländische Warmblut (KWPN) –Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland) hat Schober erst wenige Tage unter dem Sattel und arbeitet noch an der Feinabstimmung. Nach einer fehlerfreien ersten Runde und Platz 15 unter 95 Startern folgten noch ein vierter und ein fünfter Platz. Auf diese Erfolge lässt sich aufbauen. Mit seinen beiden anderen Pferden konnte Schober jeweils einen zehnten Platz belegen, mit Camouflage in einem Springen der mittleren Tour und mit Alina dann im Finale der mittleren Tour. In den nächsten Wochen sind weitere Starts im benachbarten Polen bei internationalen, aber auch nationalen Turnieren geplant. Man darf darauf gespannt sein, wie schnell der Rothenburger wieder ganz vorn mitmischen kann. (khl/fth)

