Schnuppertraining mit Jens Weißflog Deutschlands erfolgreichster Skispringer kommt Sonnabend zur Einweihung neuer Schanzen nach Sohland. Dabei gibt es eine einmalige Chance.

Jens Weißflog gilt als Deutschlands erfolgreichster Skispringer. Am Sonnabend kommt der dreifache Olympiasieger nach Sohland und leitet dort ein Schnuppertraining. © Gregor Lorenz

Einen ganz prominenten Gast kann der Sohlander Skiclub am Wochenende begrüßen. Zur Einweihung des neu gestalteten Skiareals mit drei ganzjährig nutzbaren Schanzen kommt der ehemalige Skispringer und dreifache Olympiasieger Jens Weißflog. Aber nicht etwa nur, um ein Band durchzuschneiden. Vielmehr gibt er sein Wissen und Können weiter. Am Sonnabend leitet der Oberwiesenthaler ein Schnuppertraining für Kinder.

Kontakte zwischen dem 52-Jährigen und dem Sohlander Verein gibt es schon lange. Über Falk Schwaar. Das Skiclub-Mitglied gehörte 1994 ebenso wie Weißflog zur deutschen Olympia-Mannschaft in Lillehammer. „Seitdem stehen sie in Kontakt, treffen sich immer wieder mal bei Veranstaltungen. Über die Arbeiten im Skizentrum haben wir Jens Weißflog regelmäßig informiert“, erzählt Falk Schwaars Vater Reiner, der dafür ehrenamtlicher Projektleiter ist und sich auch um Sponsoren kümmert. Er war es auch, der im Sommer vorigen Jahres Deutschlands erfolgreichsten Skispringer fragte, ob er zur Einweihung komme. „Er hat sofort gesagt, er prüft, ob das klappt“, erinnert sich Reiner Schwaar.

Nachwuchs-Wettstreit beim Sachsenpokal

Forderungen für seinen Besuch in Sohland hat Weißflog nicht geäußert. „Er ist völlig unkompliziert, wünscht sich nur, dass viele Kinder und Jugendliche vor Ort sind“, sagt Schwaar. Beim Schnuppertraining auf der Mini-Schanze können Fünf- bis Zehnjährige mitmachen. Aus allen Mutigen wählen Jens Weißflog und Falk Schwaar einen aus, der am Sonntag den Weihe-Sprung für diese Schanze absolvieren darf. Jeder Starter erhält eine Urkunde, die von den beiden Männern signiert ist.

Eine Autogrammstunde mit Weißflog ist nicht geplant. Aber wer eine Unterschrift des Promis, der in Oberwiesenthal ein Hotel betreibt, haben möchte, bekommt sie bestimmt. „Er ist den ganzen Sonnabend auf dem Ski-Areal unterwegs. Da kann man ihn ansprechen“, sagt Reiner Schwaar. Von 11 bis 17 Uhr ist Tag der offenen Tür. Am Sonntag findet dann der Sachsenpokal im Skispringen und in der Nordischen Kombination statt; mit Mädchen und Jungen aus ganz Sachsen. Die Einweihung der drei Schanzen erfolgt um 12.30 Uhr. Wer die Weihe-Sprünge auf der großen und der mittleren absolviert, verrät der Skiclub vorher nicht.

