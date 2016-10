Schnuppertraining auf der Schanze In Sohland haben Kinder und Jugendliche die Chance, sich im Skispringen auszuprobieren.

In Sohland ist auf der Schanze ein Schnuppertraining geplant. © Uwe Soeder

Nach der Einweihung des neuen Ski-Areals in Sohland, das unter anderem drei ganzjährig nutzbare Sprungschanzen hat, bietet der örtliche Skiclub Schnuppertraining für Kinder und Jugendliche auf der Mini-Schanze an. Zum ersten Termin in der vergangenen Woche kamen 21 Mädchen und Jungen. „Diese Zahl hat uns überrascht. Wir freuen uns darüber und hoffen, dass wir einige der Teilnehmer für den Verein gewinnen können“, sagt Vorsitzender Günther Rößler. Wie er berichtet, trainieren aktuell rund 20 Kinder und Jugendliche beim Club verschiedene Skisportarten. Die regulären Übungsstunden finden dienstags und freitags von 16 bis 18 Uhr statt.

Am Donnerstag dieser Woche gibt es ein weiteres Schnuppertraining auf der Mini-Schanze. Es beginnt um 16.30 Uhr. „Alle Interessenten sind herzlich eingeladen“, sagt Günther Rößler. (SZ/ks)

