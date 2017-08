Schnupperstunde im bunten Sand In Weißwasser werden Mädchen für eine Girls-Ranger-Gruppe gesucht – bisher vergeblich. Ein neuer Anlauf folgt im Herbst.

Gute gelaunt warten Ewa Brauer, Nancy Sauer und Nepomuk auf Mädels, die Ranger werden möchten. Beim nächsten Schnuppertag klappt das bestimmt, sind sie sich sicher. © Joachim Rehle

Der rote Sand stammt vom Ayers Rock in Australien, dem heiligen roten Felsen, wie ihn die Ureinwohner nennen. Gelben oder weißen Sand kennt fast jeder von irgendeinem Strand auf dieser Welt. Sand kann aber auch grün, schwarz oder grau aussehen. Das Mineral dem jeweiligen Ursprungsland zuzuordnen, das wäre eine der ersten Aufgaben für die Girls Ranger.

Eine spannende noch dazu. Wer weiß schon aus dem Stegreif, warum Sand so verschieden aussieht und auch ganz unterschiedlich alt sein kann. Zudem ranken sich um einige Sande sogar Sagen. Um Mädchen spielerisch für die Welt der Gesteine zu begeistern, soll in Weißwasser eine Girls-Ranger-Group gegründet werden.

Am Dienstag war eine Schnupperstunde angesagt. Ewa Brauer, beim Geopark Muskauer Faltenbogen/Luz Muzakowa für die Umweltbildung zuständig, und Managementdirektorin Nancy Sauer hatten sich dafür so einiges einfallen lassen. Man könne sich mit dem Thema ja auf sehr vielfältige Weise beschäftigen, sagen sie. Leider fand sich auch nach einigem Warten kein einziges interessiertes Mädchen am Treffpunkt an der Waldeisenbahn in Weißwasser ein. Die beiden Frauen bedauerten das zwar, ließen sich ihre gute Laune davon aber nicht vermiesen – und schon gar nicht von dem Vorhaben abbringen.

Seit 2015 gibt es eine Jugend-Ranger-Gruppe in Döbern. Sie startete mit 20 Schülern, auch einige Mädchen waren darunter. Mittlerweile sind die Geo-Strolche, wie sie sich selbst nennen, nur noch acht bis zehn Jungs. Was aber nach den Worten von Ewa Brauer gar nicht schlimm sei, weil sie sich so intensiver beschäftigen könnten. „Ziel des Ganzen ist, Kinder ohne den erhobenen Zeigefinger zu sensibilisieren für den nachhaltigen Umgang mit allem, was die Erde zu bieten hat“, erklärt Nancy Sauer. Sie ist überzeugt davon, dass es in Weißwasser und Umgebung „aufgeweckte Mädels“ gibt, die – so wie sie selbst in ihrer Jugend – gern im Wald unterwegs sind. Treff soll alle zwei Wochen sein, der Treffpunkt variabel, je nachdem, woher die Mädels kommen.

Mitmachen kann man ab der 5. Klasse. Bei den Spielen und Experimenten erfahren die Mädels so einiges aus der Welt der Gesteine, was in der Schule nicht auf dem Lehrplan steht. Nancy Sauer bezeichnet das als Wissensvorsprung, auch wenn es den Nachwuchs-Rangern so vermutlich nicht bewusst sein wird. Umweltökologisch eingestellten Kindern und Jugendlichen werden zudem Hintergründe vermittelt, etwa warum es in den Drachenbergen bei Krauschwitz keine Verkehrswege gibt. All das hört sich so ziemlich nach Lernen an, um graue Theorie geht es dabei aber mitnichten. Nicht umsonst soll das Team Girls-Ranger-Group heißen. Wie die echten Ranger, die man aus dem Fernsehen kennt, lernen die Mädels nämlich beispielsweise auch Karten lesen und sich im Gelände zu orientieren, draußen Spaß zu haben.

In anderen Geoparks gibt es ein solches Angebot bisher nicht. Im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, in dem erwachsene Ranger tätig sind, tastet man sich an ein Angebot für Schüler heran. Ewa Brauer und Nancy Sauer sind jedenfals optimistisch, dass die Gruppe zustande kommt. Für die Herbstferien ist ein weiterer Schnuppertag geplant.

Informationen zur Girls-Ranger-Group unter 035600 368714 oder www.muskauer-faltenbogen.de

zur Startseite