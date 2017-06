Schnupperfliegen auf dem Flugplatz Die Jugend des Fliegerclubs lädt zum Airlebnis-Wochenende nach Kamenz ein. Es geht ums Kribbeln im Bauch und viel Fun, heißt es.

Die Jugendgruppe des Fliegerclubs lädt am Wochenende nach Pfingsten zum Schnuppersegelfliegen alle Interessenten ab 12 Jahre ein. Es beginnt am Freitagabend mit einer Einführung und hält viel Spaß an der Gemeinschaft bereit.

Auch mit einem Flyer wirbt der Fliegerclub für das 10. Airlebniswochenende. Ansprechpartner für Interessenten ist Jugendleiter Christian Delenk unter Telefon 01522 7143669.

Der Fliegerclub Kamenz organisiert zum 10. Mal einen Schnupperkurs für Segelfluginteressierte. Das „Airlebnis“-Wochenende ist vom 9 bis 11. Juni, als in der Woche nach Pfingsten, organisiert. Jugendleiter Christian Delenk: „Jeder, der die Welt mal aus der Vogelperspektive betrachten möchte und das Kribbeln im Bauch beim Abheben spüren will, ist bei uns genau richtig.“ Im Mittelpunkt stehe die Teilnahme am gesamten Flugbetrieb, vom Kennenlernen der Technik, bis zum eigentlichen Flug mit Fluglehrer. Auch der Modellflug spielt eine Rolle, falls dafür Interesse besteht. „Wir wollen die Teilnehmer dabei so weit wie möglich in alle Abläufe integrieren, aber auch zeigen, was es heißt, Teil unseres Vereins, unserer Gemeinschaft zu sein.“ Dabei stehe stets der Spaß am Sport im Vordergrund. Die Teilnehmer sollen allerdings mindestens 12 Jahre alt sein

Wie ist der Ablauf? Am Freitag, dem 9. Juni, findet gegen 19 Uhr eine Einführungsveranstaltung statt. Hier werden die wichtigsten Verhaltensregeln auf dem Flugplatz kurz erläutert, und die Teilnehmer und die Jugendgruppe des Vereins lernen sich kennen. „Bei minderjährigen Teilnehmern sind die Eltern gern zu dieser Einführung mit eingeladen. So können sie sich selbst davon überzeugen, dass Sicherheit allererste Priorität beim Segelfliegen hat.“ Am Sonnabend und Sonntag geht es dann los. Die Teilnehmer werden in den Flugbetrieb integriert, als wären sie ganz normale Flugschüler, die erste Schritte im Segelflug erleben. Sie helfen beim Ausräumen der Halle und lernen die Flugzeugtechnik kennen. Dann werden sie im Doppelsitzer mit Fluglehrer einen Windenstart erleben. Und es wird nicht nur mitgeflogen, oben darf sogar selbst gesteuert werden. Christian Delenk: „Gemeinsam werden wir auch bei Volleyball, Bogenschießen, Frisbee, Fußball, Basketball und Modellfliegen viel Spaß haben.“ Und neue Freundschaften könnten beim Grillen oder am Lagerfeuer geknüpft werden. Die Teilnehmer können auf dem Flugplatz zelten oder die Vereinsunterkünfte nutzen. Die geplante Abreise ist Sonntag gegen Mittag. „Wer will, kann natürlich noch länger bleiben.“ Die Kosten für das Wochenende betragen lediglich 40 Euro. Darin ist alles inklusive.

www.fc-kamenz.de

