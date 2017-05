Schnuller-Alarm im Gemeindeamt In Wachau wurden am Mittwoch die jüngsten Einwohner ganz offiziell begrüßt.

Lukas und Fritz (r.) gehören zu den jüngsten Wachauern. © Thorsten Eckert

Ganz schön aufregend, so ein Babyempfang. Lukas, geboren am 2. Februar und Fritz, geboren am 8. Januar, gehörten zu den elf Mädchen und Jungen, die am gestrigen Mittwoch von Wachaus Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) begrüßt wurden. Sie kamen mit ihren Müttern und Vätern ins Gemeindeamt, um sich kennenzulernen und sich über die Freuden und Mühen des Elternseins auszutauschen. Die Eltern ließen sich Kaffee und Kekse schmecken. Letztere sponserte die Bäckerei Kunath aus Leppersdorf. Insgesamt wurden in der Gemeinde seit Jahresbeginn 19 Babys geboren. „Die Familie rückt bei jungen Menschen wieder in den Vordergrund. Zu beobachten ist auch der Trend zum zweiten oder dritten Kind. Das ist sehr erfreulich“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Foto: Thorsten Eckert

