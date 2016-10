Schnitzeljagd mit Ritter Griebs Zum achten Mal ist die Gugelgilde zu Gast auf der Burg. Die Mitwirkenden versetzen die Kinder in längst vergangene Zeit.

Natürlich wird auch Ritter Griebs wieder in Aktion treten. © Archiv/Dietmar Thomas

Wachen, Edelleute, Knechte und Mägde lassen am 16. Oktober Burg Kriebstein auf besondere Art wieder lebendig werden. Schon zum achten Mal laden das Burgteam, der Freundeskreis und die Gugelgilde Dresden zu einem Familien-Erlebnistag, an dem große wie kleine Besucher eine Zeitreise erleben können.

Die etwa 60 Mitwirkenden werden die Gäste von 10 bis 17.30 Uhr in das Leben auf der Burg einbeziehen, indem die Live-Rollenspieler mit ihnen interagieren, kündigt Susannne Tiesler, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit auf der Burg, an. Im Festsaal können sich die Gäste im mittelalterlichen Tanzen ausprobieren. „Natürlich wird auch Ritter Griebs wieder in Aktion treten. Der Held unseres Kinderbuchs ,Abenteuer mit Ritter Griebs von Kriebstein wird mit den Kindern auf eine abenteuerliche Schnitzeljagd im Burgareal gehen“, so Tiesler, Für die Erwachsenen werden Kurzführungen zur Burggeschichte angeboten. Bogen- und Dosenschießen im Burghof sowie Handwerkerstände runden das Angebot ab. Die Burgschänke versorgt die Gäste mit Speisen und Getränken.

Da die Parkmöglichkeiten direkt an der Burg begrenzt sind, wird empfohlen, Autos auf dem Großparkplatz der Talsperre oder auf dem Parkplatz an der alten Schule in Kriebethal abzustellen. (DA)

Familien-Erlebnistag auf Burg Kriebstein am 16. Oktober von 10 bis 17.30 Uhr; Eintritt 7 Euro, ermäßigt 3 Euro, Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder 15,50 Euro. Weitere Informationen finden Sie hier.

