Schnitt der Straßenbäume Mammutaufgabe für die Männer vom Bauhof – in der Gemeinde sind 25 000 Bäume an Straßen und in den Parks zu pflegen.

Hoch hinauf zum Pflegeschnitt – Manfred Kreißler vom Bauhof Klipphausen, bringt einen alten Birnbaum an der Straße zwischen Naustadt und Röhrsdorf wieder in Form. © Claudia Hübschmann

Warum die kleine Ortsverbindungsstraße zwischen Naustadt und Röhrsdorf Gävernitzer heißt, weiß kein Mensch. Gävernitz liegt auf der anderen Elbseite hinter Ockrilla und dort wird Hopfen angebaut. Vielleicht bezieht sich ja Gävernitzer auf ein altes slawisches Wort für Ahorn? Das hätte sich dann rund tausend Jahre in der Alltagssprache der Leute gehalten, denn so lange ist es her, dass slawische Stämme in der Region vorrangig siedelten. Wie dem auch sei, Manfred Kreißler und seine beiden Kollegen haben es an der Straße weniger mit Ahornbäumen als mit Weiden und alten Obstbäumen zu tun. Die müssen sie jetzt im Winter ausschneiden, damit den Rest des Jahres Fußgänger, Rad- und Autofahrer die Straße sicher benutzten können.

Da wird nicht irgendwie rumgefuhrwerkt – „ich bin ausgebildeter Forstwirt, Baumpfleger und Baumkontrolleur. Ich bin mit Bäumen groß geworden, stamme aus einer Forstfamilie, meine Eltern und meine Geschwister haben im Forst gearbeitet“, sagt Manfred Kreißler. Und „nebenbei“ bekleidet er noch einen Posten, bei dem es auf Umsicht und Klarheit ankommt – er leitet die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Klipphausen mit ihren 43 Ortsteilen.

Inzwischen ist die Hubbühne an dem alten Birnenbaum in die Höhe gefahren. Mit der Einhandmotorsäge schneidet Manfred Kreißler einen ziemlich starken Ast ab, der rauscht nach unten und zersplittert auf dem Asphalt in tausend Stücke, der Ast war trocken. Weiter oben kürzt er einen der drei Hauptäste ein. Warum nicht gleich ein Stück tiefer: „Es kommt darauf an, die Schnittflächen so klein als möglich zu halten, damit der Baum die Wunde wieder überwallen kann.“ Also ist es besser, einen Baum Stück für Stück abzusetzen und immer wieder Zeit vergehen zu lassen, als mit einem Mal.

Während ein Kollege die kleinen Zweige von der Straße kehrt, ist ein anderer damit beschäftigt, größere in einen Häcksler zu schieben. Der ist gleich vorn an den Traktor angebaut. „Falls noch mal Winter kommen sollte, baue ich den Schneepflug wieder an“, sagt Wolfgang Lützner vom Klipphausener Bauhof. Falls er Winterdienst hat, fährt er in fünf Stunden 110 Kilometer durchs Gemeindegebiet, um Schnee zu schieben. Von der Autobahn bei Wilsdruff bis zur Rehbockschänke vor Meißen und zum Parkplatz bei Niederwartha. Doch jetzt scheint die Sonne. Er steckt Äste in das Maul des Häckslers. Bis zu 18 Zentimeter stark können sie sein. „Was zu dick ist, bleibt liegen, das finden die Leute weg, und wenn es nach einer Woche immer noch daliegt, holen wir es ab.“

Weiter vorn ist Manfred Kreißler inzwischen wieder auf der Erde angekommen. „Die ganzen Maßnahmen dienen der Verkehrssicherheit“, erklärt er. Und der Landschaftspflege, denn es sind auch noch Kopfweiden zu verschneiden, „das ist dort vor zwanzig Jahren das letzte Mal geschehen“. Die Bäume sollen erhalten bleiben, weil sie einst landschaftsprägend gewesen sind, als noch Körbe aus ihren Zweigen geflochten wurden.

Wie viel Holz im wahrsten Sinne des Wortes die Männer vom Bauhof in Klipphausen und von dem in Miltitz vor sich haben, weiß Andreas Uhlmann, der Leiter des Klipphausener Bauhofes: „Wir haben etwa 160 Kilometer Straßenbäume in der Gemeinde, zusammen mit den Parks wachsen dort insgesamt rund 25 000 Bäume.“ Sie alle müssen gepflegt werden. Denn klar ist: Fällen und neu pflanzen ist teurer, als immer wieder durchgehen und Abgestorbenes oder Krankes rausschneiden und die Bäume so möglichst lange an ihrem Platz zu erhalten.

„Manchmal begegnen uns Bürger mit Unverständnis“, sagt Manfred Kreißler. „Viele Leute sehen nur die grünen Blätter am Baum, aber sie sehen nicht die Risse im Holz, die die Statik gefährden können oder die Pilze, die einen Baum vollkommen zersetzen können.“ Wo er sich nach der visuellen Kontrolle nicht sicher sei und bei besonders alten oder geschützten Bäumen wird erst ein professionelles Baumgutachten erstellt, ehe die Motorsäge zum Einsatz kommt.

Wenn es das Wetter zulässt, wird der Baumpflegetrupp weiter ziehen. Arbeit wartet in Röhrsdorf, in Klipphausen am Teich, an der Helmmühle, in ...

