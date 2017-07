Schnellstraße zur Autobahn Die B 178 steht am Freitag im Fokus von Beratungen in Weißwasser. Ein Weiterbau könnte wichtige Impulse für die Region setzen.

Oberbürgermeister Thorsten Pötzsch lädt zum Gedankenaustausch ein. © 3II/ Daniel Schaefer

Weißwasser. Kommunale Entscheidungsträger aus Mittelherwigsdorf, Oderwitz und Bernstadt treffen sich am Freitag mit dem Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer und Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch zum Gedankenaustausch in Weißwassers Rathaus. Im Mittelpunkt der Beratungen steht die B 178. Die Bundesstraße wird nach dem Aus für die Braunkohleverstromung vielfach als wichtiger Ansatzpunkt für die Umsetzung eines wirtschaftlichen Strukturwandels in der Lausitz gesehen. So unter anderem von der Lausitzrunde, einem länderübergreifenden, kommunalen und kreislichen Zusammenschluss im Raum Südbrandenburg/Nordostsachsen.

Das Neubauprojekt B 178n soll die Autobahn 4 über die Anschlussstelle Weißenberg mit Zittau und weiter mit dem polnischen und tschechischen Verkehrswegenetz verbinden. Aber die Arbeiten sind ins Stocken geraten. Bisher sind nur rund drei Viertel der Pläne umgesetzt.

Darüber hinaus steht die Forderung nach einer Verlängerung der B 178 in nördlicher Richtung über Weißwasser bis zur A 15 bei Cottbus im Raum. In den Verkehrswegeplänen des Freistaates und des Bundes spielt der Ausbau bisher keine Rolle.

Zuletzt hatte sich die Landes-SPD der Forderung nach einer Nord-Verlängerung angeschlossen. Im Zusammenhang mit dem erst vor wenigen Wochen in Bad Muskau verabschiedeten Positionspapier „Unsere Oberlausitz“ erklärte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag, Thomas Baum, die Verkehrsverbindung könne ein wesentlicher Beitrag für die positive Entwicklung der Oberlausitz sein. „Eine entsprechende Machbarkeitsstudie werden wir unterstützen.“

