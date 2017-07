Schnellstmöglich ins Krankenhaus Die nächstgelegene Klinik muss nicht immer die beste Wahl sein, wie ein aktueller Fall zeigt.

Nicht in jedem Fall ist das nächstgelegene Krankenhaus auch das richtige: Wohin Notfallpatienten gebracht werden, entscheidet allein der Notarzt vor Ort. © Symbolbild: dpa

An diesem Sonntagabend herrscht in der zentralen Rettungsleitstelle in Hoyerswerda eine normale Einsatzlage. Die Oberlausitz-Kliniken in Bautzen melden schon seit einigen Tagen eine voll belegte Unfallstation. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Das ist so abgesprochen. Alle Krankenhäuser im Einzugsgebiet teilen der Leitstelle mit, wenn ihre Kapazitäten in der Notfallaufnahme oder der Unfallchirurgie im Moment gerade erschöpft sind.

18.30 Uhr geht der Notruf aus der Nähe von Dretschen ein: Schwerer Unfall auf der Neukircher Straße, offenbar zwei Schwerverletzte. Dretschen liegt rund zehn Kilometer südlich von Bautzen. Der Dispatcher in der Leitstelle schickt dem Notarzt gleich zwei Rettungswagen an den Unfallort. Und er schickt ihm auch noch den Hinweis, dass die Bautzener Klinik gerade Kapazitätsprobleme hat. Der Notarzt entscheidet, einen der beiden verletzten Männer in die Bischofswerdaer Klinik, den anderen in das Seenland-Klinikum nach Hoyerswerda zu bringen. „Es geht nicht in erster Linie darum, einen Notfallpatienten in das nächstgelegene Krankenhaus zu bringen, sondern immer in das nächstgeeignete“, erklärt Sebastian Ilks, der Sachbearbeiter für die ärztliche Leitung in der Rettungsleitstelle. „Nächstgeeignet“ kann auch heißen, dass ein Krankenhaus zwar weiter entfernt, für einen speziellen Fall aber besser gerüstet ist. „Die Entscheidung, wohin ein Notfallpatient gebracht wird, trifft immer der Notarzt vor Ort“, so Ilks. Ein momentaner Engpass in einem Krankenhaus sei dabei aber nur ein nachgeordnetes Kriterium. Grundsätzlich ist jedes Krankenhaus verpflichtet, einen Notfallpatienten aufzunehmen. Wenn aber abzusehen ist, dass der Patient nach der Notversorgung ohnehin verlegt werden müsste, sei es besser, ihm unnötige Wege zu ersparen.

Auch wenn mehrere Verletzte zu versorgen sind, erfolgt die Aufnahme der Patienten in der Regel in verschiedenen Krankenhäusern. „Der Notarzt vor Ort stimmt das je nach Art und Schwere der Verletzungen mit den Krankenhäusern und der Leitstelle ab“, erklärt Sebastian Ilks. Dabei gehe es vor allem auch um die medizinisch-technische Ausstattung der Häuser, die für die jeweilige Behandlung der Patienten benötigt wird. „Das ist ein ganz normaler Vorgang“, sagt der Rettungsassistent.

Das Bautzener Krankenhaus meldet übrigens auch am Dienstag noch eine voll belegte Unfallstation. Das, sagt Sebastian Ilks, ist dann schon eher ungewöhnlich.

