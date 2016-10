Schnellrestaurant ist wieder Thema Die Pläne an der Radeberger Straße in Ottendorf-Okrilla schienen vergessen. Doch am Montag befasst sich der Technische Ausschusses damit.

Im Ottendorfer Rathaus wird am Montag über das Schnellrestaurant diskutiert. © Thorsten Eckert

Schon eine Ewigkeit scheint es her zu sein, dass die Pläne eines Schnellrestaurants und einer Tankstelle an der A 4 in Ottendorf-Okrilla, vorgestellt wurden. Schließlich kamen sie erstmals im Jahr 2014 zur Sprache. Die Idee: Direkt an der Radeberger Straße sollte auf einer Fläche von 9 000 Quadratmetern die Tankstelle entstehen. Neben den überdachten Zapfsäulen waren auch ein Tankstellen-Shop, eine Waschstraße und Stellflächen für Lastwagen, Busse und Pkw geplant. Für das Schnellrestaurant sahen die Entwürfe 5 300 Quadratmeter vor. Doch schon damals traten die ersten Probleme auf. Denn in seinen ursprünglichen Planungen wollte der Investor die Zufahrt zur Tankstelle und dem Schnellrestaurant direkt an die Radeberger Straße bauen. Doch mit Blick auf die vielbefahrene Einfahrt zum Ottendorfer Gewerbegebiet und die als Unfallschwerpunkt geltenden Auf- und Abfahrten zur Autobahn in der Nachbarschaft, hatte das sächsische Straßenbauamt gegen dieses Ansinnen interveniert. Stattdessen hat die Behörde wegen der Verkehrssicherheit die Projektentwickler dazu verdonnert, auf eigene Rechnung an der jetzigen Einfahrt zum Gewerbegebiet einen Kreisverkehr zu errichten, über den sowohl die Tankstelle als auch der Schnellimbiss an die S 177 angebunden werden.

Doch nach diesen Äußerungen wurde es still um das Projekt, auch wenn Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) gegenüber der Sächsischen Zeitung in diesem Jahr erst bestätigte, dass die Pläne noch nicht auf Eis liegen oder in irgendeiner Schublade verschwunden sind. Nun kommt der Beweis. Denn der Technische Ausschuss der Großgemeinde beschäftigt sich am kommenden Montag, den 17. Oktober, mit den eingegangenen Stellungnahmen zu dem geplanten Schnellrestaurant an der A 4. Die Sitzung beginnt 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses (Radeburger Straße 34). Interessierte Ottendorfer sind herzlich willkommen. (szo)

